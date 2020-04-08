Пожар на Боткинской тропе в Ялте ликвидирован

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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8 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.
«По состоянию на 12.00 пожар ликвидирован на площади 0,75 га», – говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС во вторник в 17.30. Спасатели локализовали пожар в 20.30 и приступили к окарауливанию местности.
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На месте работали 80 человек и 15 единиц техники: 23 человека и четыре единицы техники от ГУ МЧС по Крыму, 31 человек и восемь единиц техники от Ялтинского горно-лесного заповедника, а также 23 волонтера и три водовозки.
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