Пожар на Боткинской тропе в Ялте ликвидирован

Спасатели полностью ликвидировали пожар, который возник накануне на Боткинской тропе в Ялте.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«По состоянию на 12.00 пожар ликвидирован на площади 0,75 га», – говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС во вторник в 17.30. Спасатели локализовали пожар в 20.30 и приступили к окарауливанию местности.

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На месте работали 80 человек и 15 единиц техники: 23 человека и четыре единицы техники от ГУ МЧС по Крыму, 31 человек и восемь единиц техники от Ялтинского горно-лесного заповедника, а также 23 волонтера и три водовозки.

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