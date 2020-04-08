Поток людей на админгранице с Украиной в Крыму практически прекратился

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Поток людей, пересекающих админграницу с Украиной в Крыму, практически прекратился.

Об этом во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Практически через границу мы потока не имеем сегодня. То есть полный контроль. У нас аэропорт и Крымский мост – две точки на сегодняшний день, через которые к нам въезжают потенциально зараженные граждане», – сообщил глава Крыма.

За последние сутки границу в Крыму пересекло 38 человек, из которых 19 следовали на выезд, 19 – на въезд.

На территории Крыма за последние сутки зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 23. Пять человек выздоровели. Еще пять случаев заражения было зафиксировано в Севастополе, двое граждан уже выписаны из больниц.

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До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. В конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены, как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения, если из-за недобросовестного исполнения режима самоизоляции будет зафиксирован всплеск заболеваемости.

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