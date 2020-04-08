Новый случай коронавируса в Крыму: его завезли из Японии

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В Крыму зафиксирован новый, 23-й случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Заболевший прибыл на полуостров из Японии.

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По состоянию на 8 апреля всего в Крыму 23 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 5 – в Севастополе. Пятеро уже выписаны из больницы.

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