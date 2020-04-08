Новый случай коронавируса в Крыму: его завезли из Японии

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Апрель 2020
8 апреля 2020
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Заболевший прибыл на полуостров из Японии.
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По состоянию на 8 апреля всего в Крыму 23 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 5 – в Севастополе. Пятеро уже выписаны из больницы.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: У пациента с коронавирусом в Севастополе развилась тяжелая пневмония. Один из пяти заболевших коронавирусом в Севастополе сейчас находится в тяжелом состоянии, у него развилась пневмония.
Сегодня: Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час. Больница в городе Армянск на севере Крыма закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
Сегодня: Коронавирус в мире: последние цифры о жертвах. Больше всего от COVID-19 пострадали в Америке, Испании, Италии. В Китае наоборот наблюдается снижение инфицирования.
Сегодня: В Евпатории больницы прекратили прием пациентов. В Евпатории приостановлены плановые амбулаторные приемы пациентов и проведение плановых профилактических мероприятий в городской и детской поликлиниках Евпаторийской горбольницы.
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