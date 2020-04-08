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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Неизвестные любители шашлыков сожгли 2,5 га леса в Феодосии

Среда
8 апреля 2020
19:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


В Феодосии выгорело 2,5 га лесной подстилки в границах особо-охраняемой природной территории на склоне горы Тепе-Оба. По основной версии спасателей, возгорание произошло из-за незатушенного мангала.

Об этом сообщили сегодня в феодосийском подразделении МЧС.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало оставление без присмотра самодельного мангала. В результате пожара было уничтожено более 2,5 га лесной подстилки. Пострадавших нет. Устанавливается личность виновных. Рядом расположены дачи, и, вероятно, люди что-то видели», - сообщили в феодосийском отряде МЧС.

По данным пресс-службы МЧС Крыма, сигнал о возгорании на территории Феодосийского лесоохотничьего хозяйства поступил в службу спасения утром 6 апреля. Пожар был локализован за несколько часов. Как сообщают очевидцы происшествия, месторасположение очага возгорания было крайне неудобным, поэтому к нему не смог подъехать транспорт МЧС. В таких условиях спасателям приходилось работать вручную.

Сейчас вместо эндемичных первоцветов и запаха хвои на склонах Тепе-Оба пепел и обгоревшие стволы крымских сосен. Как рассказал РИА Новости Крым участковый лесничий Феодосийского лесничества Ярослав Чепишко, размер ущерба пока не определен.

«Тепе-Оба - это ботанический природный заказник, где произрастают редкие виды трав и цветов, которых нет больше нигде в Крыму, обитают эндемичные насекомые и животные. Конечно, все это уничтожено. Ну и Крымская сосна, хоть и исключена из списка краснокнижных, но все же деревья пострадали. Ущерб подчитывается. В случае, если личности виновников будут установлены, как минимум, им придется заплатить крупный штраф, возместить ущерб. Вообще, предусмотрено наказание вплоть до реального тюремного заключения», - пояснил сотрудник лесничества.

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Также он напомнил, что в Крыму с 30 марта постановлением Минэкологии и природных ресурсов РК утверждено ограничение посещения лесов.

«В период ограничения для нарушителей на первый раз предусматривается предупреждение. При повторной остановке инспекторами составляется административный протокол. Штраф - от 1,5 тысяч рублей», - заключил он.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля лесные массивы Феодосийского округа патрулируют сотрудники МЧС, правоохранители и сотрудники лесхоза. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко писал на своей странице в Facebook, о том, что на территории округа были зафиксированы случаи выхода горожан на прогулку в леса несмотря на действующее ограничение, связанное с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

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