Неизвестные любители шашлыков сожгли 2,5 га леса в Феодосии

В Феодосии выгорело 2,5 га лесной подстилки в границах особо-охраняемой природной территории на склоне горы Тепе-Оба. По основной версии спасателей, возгорание произошло из-за незатушенного мангала.

Об этом сообщили сегодня в феодосийском подразделении МЧС.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало оставление без присмотра самодельного мангала. В результате пожара было уничтожено более 2,5 га лесной подстилки. Пострадавших нет. Устанавливается личность виновных. Рядом расположены дачи, и, вероятно, люди что-то видели», - сообщили в феодосийском отряде МЧС.

По данным пресс-службы МЧС Крыма, сигнал о возгорании на территории Феодосийского лесоохотничьего хозяйства поступил в службу спасения утром 6 апреля. Пожар был локализован за несколько часов. Как сообщают очевидцы происшествия, месторасположение очага возгорания было крайне неудобным, поэтому к нему не смог подъехать транспорт МЧС. В таких условиях спасателям приходилось работать вручную.

Сейчас вместо эндемичных первоцветов и запаха хвои на склонах Тепе-Оба пепел и обгоревшие стволы крымских сосен. Как рассказал РИА Новости Крым участковый лесничий Феодосийского лесничества Ярослав Чепишко, размер ущерба пока не определен.

«Тепе-Оба - это ботанический природный заказник, где произрастают редкие виды трав и цветов, которых нет больше нигде в Крыму, обитают эндемичные насекомые и животные. Конечно, все это уничтожено. Ну и Крымская сосна, хоть и исключена из списка краснокнижных, но все же деревья пострадали. Ущерб подчитывается. В случае, если личности виновников будут установлены, как минимум, им придется заплатить крупный штраф, возместить ущерб. Вообще, предусмотрено наказание вплоть до реального тюремного заключения», - пояснил сотрудник лесничества.

Читайте: В Крыму водитель врезался в забор кладбища при попытке сбежать от полицейских

Также он напомнил, что в Крыму с 30 марта постановлением Минэкологии и природных ресурсов РК утверждено ограничение посещения лесов.

«В период ограничения для нарушителей на первый раз предусматривается предупреждение. При повторной остановке инспекторами составляется административный протокол. Штраф - от 1,5 тысяч рублей», - заключил он.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля лесные массивы Феодосийского округа патрулируют сотрудники МЧС, правоохранители и сотрудники лесхоза. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко писал на своей странице в Facebook, о том, что на территории округа были зафиксированы случаи выхода горожан на прогулку в леса несмотря на действующее ограничение, связанное с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе водитель иномарки погиб в лобовом столкновении. В Севастополе произошло лобовое столкновение двух иномарок, водитель одной из них погиб.

Сегодня : Все может сгореть: Крым полностью не готов к лесным пожарам. Крым не готов к лесным пожарам, – об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии России по итогам региональных проверок. Среди основных недоработок ведомство называет неукомплектованность штата наземных и авиационных сил пожаротушения, слабую подготовку пожарных по тактике и технике тушения, отсутствие договоров на защиту лесов с воздуха и прочее.

Сегодня : Пожар на Боткинской тропе в Ялте ликвидирован. Спасатели полностью ликвидировали пожар, который возник накануне на Боткинской тропе в Ялте.

Сегодня : В Крыму разыскивают двух несовершеннолетних братьев, пропавших без вести. Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району устанавливается местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних Кемаль Сулеймана Червоньевича, 08.12.2004 года рождения и Кемаль Романа Червоньевича, 29.10.2007 года рождения, которые 6 апреля 2020 года ушли из дома в селе Давидовка Симферопольского района и до настоящего времени не сообщают о себе сведений.