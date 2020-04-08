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На Херсонщине сбежали из обсервации 15 украинцев, приехавших из Крыма

Среда
8 апреля 2020
16:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


На Херсонщине сбежали из обсервации 15 украинцев, приехавших из Крыма

© Новости Крыма

В Каланчакском районе Херсонщины 15 граждан Украины, приехавших из Крыма через КПВВ «Каланчак», сбежали из обсервации.

Нацполиция в Херсонской области составила на них протоколы об административном правонарушении по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей». Им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины Татьяна Пшонь.

«На утро 8 апреля на Херсонщине выявлены 20 нарушителей – граждан, которые покинули места обсервации, из них 15 граждан, которые пересекли админграницу с Автономной Республикой Крым. Это, в частности, граждане в большей степени с Закарпатской и Днепропетровской областей. Сначала их сопроводили в место обсервации, разместили. Они сказали, что не будут там находиться, их не устраивают условия. И будут находиться на самоизоляции по месту проживания. И покинули место обсервации. Пока они не уехали, их остановили сотрудники полиции, составили протокол об административном правонарушении», – сообщила Пшонь.

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Полицейские направили информацию о сбежавших из обсервации по месту их проживания для дальнейшего контроля выполнения условий самоизоляции.

Граждане, в отношении которых были составлены протоколы, пока публично не комментировали ситуацию.

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