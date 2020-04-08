Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

На Ангарском перевале водитель без прав пытался откупиться от полиции

Среда
8 апреля 2020
16:45

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


В Алуште сотрудники полиции задержали водителя-иностранца, пытавшегося дать взятку в 2 тысячи рублей госавтоинспектору.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Алуште сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД МВД по Республике Крым задокументировали факт дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.

Автомобиль «Форд Сиера» под управлением 29-летнего гражданина одной из закавказских республик был остановлен инспектором ГИБДД, который осуществлял контроль за безопасностью дорожного движения на посту «Ангарский перевал». В ходе проверки документов было выявлено, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Пытаясь откупиться, мужчина предложил сотруднику полиции 2 тыс. руб. за несоставление протокола.

Читайте: Топ-менеджеры «Крымэнерго» задержаны сотрудниками ФСБ

Инспектор сразу же доложил о происшествии своему руководству. На пост «Ангарский перевал» была вызвана оперативно-следственная группа.

В отношении подозреваемого дознавателем ОМВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчанам рассылают на телефоны предупреждения о штрафах за нарушение самоизоляции. Жители Севастополя 7 апреля получили на телефоны сообщения от подконтрольной российскому правительству города «Единой диспетчерской дежурной службы» (ЕДДС) с предупреждением о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Сегодня: В Крыму выявили работодателей, плативших зарплату «в конвертах». Крымская прокуратура продолжает работу по защите прав работников от привлечения к трудовой деятельности без оформления трудовых договоров.

Сегодня: Полный список возможных наказаний за нарушение карантина в Крыму. Со 2 апреля в Крыму действуют поправки в Административный кодекс (КоАП), ужесточающие штрафы за нарушение режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер.

Вчера: Топ-менеджеры «Крымэнерго» задержаны сотрудниками ФСБ. На полуострове возбуждено уголовное дело против заместителя генерального директора - руководителя аппарата ГУП РК «Крымэнерго» и бывшего первого заместителя генерального директора предприятия.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/na-angarskom-perevale-voditel-bez-prav-pytalsya-otkupitsya-ot-politsii-130036/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Полный список возможных наказаний за нарушение карантина в Крыму

Полный список возможных наказаний за нарушение карантина в Крыму

В Крыму полиция выявила 58 нарушителей режима самоизоляции

В Крыму полиция выявила 58 нарушителей режима самоизоляции

Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей

Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей

Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Ялте показали, как выглядит начавший сегодня работать обсерватор
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

В Ялте показали, как выглядит начавший сегодня работать обсерватор

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.