На Ангарском перевале водитель без прав пытался откупиться от полиции

В Алуште сотрудники полиции задержали водителя-иностранца, пытавшегося дать взятку в 2 тысячи рублей госавтоинспектору.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Алуште сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД МВД по Республике Крым задокументировали факт дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.

Автомобиль «Форд Сиера» под управлением 29-летнего гражданина одной из закавказских республик был остановлен инспектором ГИБДД, который осуществлял контроль за безопасностью дорожного движения на посту «Ангарский перевал». В ходе проверки документов было выявлено, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Пытаясь откупиться, мужчина предложил сотруднику полиции 2 тыс. руб. за несоставление протокола.

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Инспектор сразу же доложил о происшествии своему руководству. На пост «Ангарский перевал» была вызвана оперативно-следственная группа.

В отношении подозреваемого дознавателем ОМВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

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