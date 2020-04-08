Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма В Крыму призвали не выгонять домашних животных из-за коронавируса Когда поставят диагноз пациенту закрытой на карантин больницы в Крыму Крымчане продолжают активно сообщать полиции о нарушителях карантина В Ялте показали, как выглядит начавший сегодня работать обсерватор

Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя

Среда
8 апреля 2020
19:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя

© iz.ru

Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.

Об этом глава администрации города Иван Имгрунт заявил в ходе заседания оперативного штаба муниципального образования по противодействию коронавирусной инфекции.

«Если граждане нас услышат и будут соблюдать все ограничительные меры, обозначенные в указе главы Республики Крым, я уверен, мы сможем остановить распространение вируса на полуострове. Все зависит только от нас», – заверил он.

Он выразил надежду, что в этом случае в июне Ялта сможет принимать отдыхающих, откроются отели, рестораны и другие объекты рекреации. При этом, добавил Имгрунт, уже к 1 мая, как и планировалось и какой бы режим ни действовал, курорт должен быть готов принимать отдыхающих.

Читайте: В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором»

«И День Победы в Ялте мы должны отметить достойно, так, как полагается. Это еще одна причина, по которой сегодня нужно соблюдать все ограничения», – подчеркнул Имгрунт.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы. Всех пассажиров, прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга авиарейсами, будут отправлять в обсерваторы.

Вчера: Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет. Курортный сезон в Крыму традиционно официально начинается с первого мая. В этом году сезон в Крыму, по мнению властей, состоится, только если жители полуострова не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Понедельник, 6 апреля 2020: Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес. Министерство курортов и туризма Крыма разработало меры по поддержке отрасли. Соответствующие запросы переданы на согласование в Федеральное агентство по туризму и Минфин РК. Все меры первоначально были обсуждены со специалистами отрасли и федеральными экспертами.

Воскресенье, 5 апреля 2020: Шесть отелей Крыма подтверждали онлайн-бронирование в обход запрета. Шесть отелей в Крыму продолжали подтверждать бронирование номеров онлайн несмотря на запрет.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/mer-yalty-eshe-nadeetsya-chto-kurortnyi-sezon-nachnetsya-vovremya-130044/

 
 

Курортный бизнес

Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя

Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя

Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы

Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы

Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет

Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет

Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес

Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.