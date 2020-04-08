Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя

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Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.

Об этом глава администрации города Иван Имгрунт заявил в ходе заседания оперативного штаба муниципального образования по противодействию коронавирусной инфекции.

«Если граждане нас услышат и будут соблюдать все ограничительные меры, обозначенные в указе главы Республики Крым, я уверен, мы сможем остановить распространение вируса на полуострове. Все зависит только от нас», – заверил он.

Он выразил надежду, что в этом случае в июне Ялта сможет принимать отдыхающих, откроются отели, рестораны и другие объекты рекреации. При этом, добавил Имгрунт, уже к 1 мая, как и планировалось и какой бы режим ни действовал, курорт должен быть готов принимать отдыхающих.

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«И День Победы в Ялте мы должны отметить достойно, так, как полагается. Это еще одна причина, по которой сегодня нужно соблюдать все ограничения», – подчеркнул Имгрунт.

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