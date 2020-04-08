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Курс имбиря в Крыму достиг двух тысяч рублей

Среда
8 апреля 2020
16:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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8 апреля 2020


Курс имбиря в Крыму достиг двух тысяч рублей

© Павел Скабичевский

Власти Крыма думают, что на полуострове дешевеют имбирь, лимоны и некоторые овощи. Однако цены на колбасы, рыбу, свинину, растительное масло, молоко и другие товары выше, чем в регионах России.

Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом доложил вице-премьер республики – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

«С 3 апреля по настоящее время мы фиксируем рост цен на так называемый «борщевой набор»: картофель, морковь, капуста, лук репчатый... По сравнению с Краснодарским краем розничные цены на продтовары ниже - на 18 наименований из 30, выше - на 11 наименований: на колбасы сырокопченые, рыбу мороженную, свинину, масло подсолнечное, молоко, капусту, картофель», - сказал министр.

Вместе с тем, опираясь на статистические данные Рюмшин отметил, что цены на капусту, морковь, лук и картофель ниже на 8-35% по сравнению с их стоимостью весной прошлого года. Наиболее стабильные цены наблюдаются на рынке «Привоз».

«На рынке «Привоз» снижены цены на имбирь, стоимость которого составляет от тысячи рублей, оптовая стоимость лимонов – 320 рублей за кг», - отчитался он. При этом, судя по публикуемых в соцсетях фотографиях, цена кг имбиря уже достигла 2000 рублей.

Читайте: «Обещаний не даем»: когда власти Крыма определятся с помощью бизнесу

Кроме того, в последние дни на 20% увеличены запасы по основным группам продовольственных товаров: мясные, рыбные консервы, сахар-песок, мука, макаронные изделия, масло растительное.

Ранее крупнейшие поставщики продуктов питания в РФ предупредили о предстоящем росте цен на 5-20% на ряд товаров. Больше всего подорожают консервы, чай, кофе и какао, так как эти продукты в основном импортируются из других стран. Их цена за рубежом выросла из-за курса доллара. Также на 5-15% возрастет стоимость макаронных и хлебобулочных изделий.

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