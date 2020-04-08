Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля

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Более 15 тысяч вакантных рабочих мест заявлены сейчас на рынке труда в Крыму, при этом наплыва безработных, которые пришли оформлять пособие, пока не наблюдается.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«Сегодня на рынке труда заявлены 15,3 тысячи свободных рабочих места. Все показатели по уровню безработицы и по количеству вакансий соответствуют первому кварталу прошлого года. Пока мы не видим всплеска людей пришедших на оформление пособий по безработице, – сообщила она. – В качестве безработных сегодня официально состоят на учете 6,1 тысячи человек. Ожидаем, конечно, всплеск после апреля».

По данным вице-премьера, в среднем по республике насчитывается две вакансии на одного претендующего на работу, но есть дисбаланс этого показателя между городами и районами. Например, в Симферополе на одного соискателя приходится 11 вакансий, в Ялте – 8, а в сельских регионах ситуация сложнее – всего 0,5 вакансии на одного соискателя.

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Сегодня стало известно о новом случае, и общее число зараженных в Крыму достигло 22 человек. Пять из них уже выписаны из больниц.

До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, однако власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено. Кроме того, в республике будет продлен отопительный сезон.

Из-за введенных в стране ограничений авиакомпании отменили в международном аэропорту Симферополь 85% рейсов. Также перенесен запуск поездов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория, запланированный на 11 апреля.

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