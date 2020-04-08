Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы У пациента с коронавирусом в Севастополе развилась тяжелая пневмония В Севастополе провели дезинфекцию подъездов, парков и мусорок Крымчанам рассылают на телефоны предупреждения о штрафах за нарушение самоизоляции Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля

Среда
8 апреля 2020
09:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля

© Новости Крыма

Более 15 тысяч вакантных рабочих мест заявлены сейчас на рынке труда в Крыму, при этом наплыва безработных, которые пришли оформлять пособие, пока не наблюдается.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«Сегодня на рынке труда заявлены 15,3 тысячи свободных рабочих места. Все показатели по уровню безработицы и по количеству вакансий соответствуют первому кварталу прошлого года. Пока мы не видим всплеска людей пришедших на оформление пособий по безработице, – сообщила она. – В качестве безработных сегодня официально состоят на учете 6,1 тысячи человек. Ожидаем, конечно, всплеск после апреля».

По данным вице-премьера, в среднем по республике насчитывается две вакансии на одного претендующего на работу, но есть дисбаланс этого показателя между городами и районами. Например, в Симферополе на одного соискателя приходится 11 вакансий, в Ялте – 8, а в сельских регионах ситуация сложнее – всего 0,5 вакансии на одного соискателя.

Читайте: Крымчане скупают парацетамол как хлеб

Сегодня стало известно о новом случае, и общее число зараженных в Крыму достигло 22 человек. Пять из них уже выписаны из больниц.

До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, однако власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено. Кроме того, в республике будет продлен отопительный сезон.

Из-за введенных в стране ограничений авиакомпании отменили в международном аэропорту Симферополь 85% рейсов. Также перенесен запуск поездов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория, запланированный на 11 апреля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымчанам рассказали, как правильно доставлять еду из ресторанов в условиях самоизоляции. Роспортребнадзор разработал рекомендации по доставке готовой продукции из общепита в условиях ограничительных мер.

Вчера: Нотариальные конторы и агентства ритуальных услуг возобновят работу в Крыму. Власти Крыма разрешили работу нотариальным конторам и организациям, оказывающим ритуальные услуги.

Вчера: Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса. В связи с падением курса рубля и экономической рецессией на рынке крымской недвижимости ожидается снижение спроса на 10-15%.

Воскресенье, 5 апреля 2020: Четыре крупных торговых центра Крыма готовы снизить аренду для предпринимателей. Четыре крупных торговых центра готовы снизить аренду для предпринимателей, которые размещают свои магазины и торговые точки на их территории.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/krymskie-vlasti-ozhidajut-vspleska-bezrabotitsy-posle-aprelya-129991/

 
 

Крымский бизнес

Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля

Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля

Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Симферополю хватит воды до середины лета
СЮЖЕТ
Водный кризис

Симферополю хватит воды до середины лета

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.