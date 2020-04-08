Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы У пациента с коронавирусом в Севастополе развилась тяжелая пневмония В Севастополе провели дезинфекцию подъездов, парков и мусорок Крымчанам рассылают на телефоны предупреждения о штрафах за нарушение самоизоляции Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020
© Новости Крыма
Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
«Сегодня на рынке труда заявлены 15,3 тысячи свободных рабочих места. Все показатели по уровню безработицы и по количеству вакансий соответствуют первому кварталу прошлого года. Пока мы не видим всплеска людей пришедших на оформление пособий по безработице, – сообщила она. – В качестве безработных сегодня официально состоят на учете 6,1 тысячи человек. Ожидаем, конечно, всплеск после апреля».
По данным вице-премьера, в среднем по республике насчитывается две вакансии на одного претендующего на работу, но есть дисбаланс этого показателя между городами и районами. Например, в Симферополе на одного соискателя приходится 11 вакансий, в Ялте – 8, а в сельских регионах ситуация сложнее – всего 0,5 вакансии на одного соискателя.
Читайте: Крымчане скупают парацетамол как хлеб
Сегодня стало известно о новом случае, и общее число зараженных в Крыму достигло 22 человек. Пять из них уже выписаны из больниц.
До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, однако власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено. Кроме того, в республике будет продлен отопительный сезон.
Из-за введенных в стране ограничений авиакомпании отменили в международном аэропорту Симферополь 85% рейсов. Также перенесен запуск поездов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория, запланированный на 11 апреля.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымчанам рассказали, как правильно доставлять еду из ресторанов в условиях самоизоляции. Роспортребнадзор разработал рекомендации по доставке готовой продукции из общепита в условиях ограничительных мер.
Вчера: Нотариальные конторы и агентства ритуальных услуг возобновят работу в Крыму. Власти Крыма разрешили работу нотариальным конторам и организациям, оказывающим ритуальные услуги.
Вчера: Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса. В связи с падением курса рубля и экономической рецессией на рынке крымской недвижимости ожидается снижение спроса на 10-15%.
Воскресенье, 5 апреля 2020: Четыре крупных торговых центра Крыма готовы снизить аренду для предпринимателей. Четыре крупных торговых центра готовы снизить аренду для предпринимателей, которые размещают свои магазины и торговые точки на их территории.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/krymskie-vlasti-ozhidajut-vspleska-bezrabotitsy-posle-aprelya-129991/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Симферополю хватит воды до середины лета
13:58 В Крыму разыскивают двух несовершеннолетних братьев, пропавших без вести
13:49 В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их
13:11 Два подростка на мотоцикле попали в ДТП в Симферополе
12:59 Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы
12:52 У пациента с коронавирусом в Севастополе развилась тяжелая пневмония
12:29 В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея
11:46 С 1 июля в Крыму начнет действовать новый налог
11:10 В Севастополе провели дезинфекцию подъездов, парков и мусорок