Крымчане продолжают активно сообщать полиции о нарушителях карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– За вчера нам поступило 46 заявлений от граждан по работе объектов и нарушении другими гражданами установленных ограничений. Отработали мы их все. 9 из них не подтвердились, 12 мы уже задокументировали, по остальным материалы сегодня будут дособраны, — сказал Александр Смаглин.
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