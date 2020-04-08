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Крымчане продолжают активно сообщать полиции о нарушителях карантина

Среда
8 апреля 2020
18:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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8 апреля 2020


Крымчане продолжают активно сообщать полиции о нарушителях карантина

© Новости Крыма

В МВД поступило 46 заявлений от неравнодушных крымчан на работающие в обход запрета заведения и нарушения режима карантина другими гражданами.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– За вчера нам поступило 46 заявлений от граждан по работе объектов и нарушении другими гражданами установленных ограничений. Отработали мы их все. 9 из них не подтвердились, 12 мы уже задокументировали, по остальным материалы сегодня будут дособраны, — сказал Александр Смаглин.

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