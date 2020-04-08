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Крымчанам рассылают на телефоны предупреждения о штрафах за нарушение самоизоляции

Среда
8 апреля 2020
10:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


Жители Севастополя 7 апреля получили на телефоны сообщения от подконтрольной российскому правительству города «Единой диспетчерской дежурной службы» (ЕДДС) с предупреждением о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

«Уважаемые граждане! Чтобы не допустить распространения коронавируса необходимо строго выполнять карантинные мероприятия! Организовано патрулирование улиц! Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 1 до 30 тыс. руб. Оставайтесь дома! Воздержитесь от посещения мест массового скопления людей! Соблюдайте максимальную изоляцию...», – сказано в присланном сообщении.

Как отмечают местные жители, сообщения на телефон от ЕДДС, призывающие соблюдать режим самоизоляции, приходят каждый день, но о штрафах – впервые.

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Согласно информации на сайте правительства Севастополя, ЕДДС организует вызов экстренных оперативных служб (пожарная охрана; реагирование в чрезвычайных ситуациях; полиция; скорая медицинская помощь; аварийная служба газовой сети; служба «Антитеррор») по единому мобильном телефонному номеру 112.

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