Крымчанам рассылают на телефоны предупреждения о штрафах за нарушение самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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8 апреля 2020
«Уважаемые граждане! Чтобы не допустить распространения коронавируса необходимо строго выполнять карантинные мероприятия! Организовано патрулирование улиц! Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 1 до 30 тыс. руб. Оставайтесь дома! Воздержитесь от посещения мест массового скопления людей! Соблюдайте максимальную изоляцию...», – сказано в присланном сообщении.
Как отмечают местные жители, сообщения на телефон от ЕДДС, призывающие соблюдать режим самоизоляции, приходят каждый день, но о штрафах – впервые.
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Согласно информации на сайте правительства Севастополя, ЕДДС организует вызов экстренных оперативных служб (пожарная охрана; реагирование в чрезвычайных ситуациях; полиция; скорая медицинская помощь; аварийная служба газовой сети; служба «Антитеррор») по единому мобильном телефонному номеру 112.
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