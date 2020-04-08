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Коронавирус в Крыму

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Коронавирус в мире: последние цифры о жертвах

Среда
8 апреля 2020
08:56

Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент

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8 апреля 2020


Коронавирус в мире: последние цифры о жертвах

© Новости Крыма

Больше всего от COVID-19 пострадали в Америке, Испании, Италии. В Китае наоборот наблюдается снижение инфицирования.

По состоянию на утро, 8 апреля, в мире насчитывается уже 1 431 437 человек, заболевших коронавирусом, о чем свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса. Больше всего пострадали от пандемии в США – 398 785, Испании – 141 942, Италии – 135 586, Франции – 110 070, Германии 107 663. В Китае, где впервые произошла вспышка коронавируса, динамика заболеваемости приостановилась. Сейчас там 82 751 пациент с COVID-19. Жертв коронавируса насчитывается 82 096 человека. Антирекорды по смертности зафиксировали Италия – 17 127 жертв, Испания – 14 045, Франция – 10 328. С начала пандемии вылечиться удалось 301 130 пациентам. Напомним, в США за последние сутки рекордное количество жертв коронавируса - 1 700 человек.

Читайте: Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

В Крыму официально подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом (22 на территории РК и 5 в Севастополе). Умерших нет. В России 7497 заболевших, 58 человек скончались. В Украине сообщают о 1462 случаев заражения, умерло 45 человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Евпатории больницы прекратили прием пациентов. В Евпатории приостановлены плановые амбулаторные приемы пациентов и проведение плановых профилактических мероприятий в городской и детской поликлиниках Евпаторийской горбольницы.

Сегодня: В новом медцентре в Крыму находится порядка 80 аппаратов ИВЛ. Новый многофункциональный медцентр имени Н.А. Семашко под Симферополем сможет принять около 50 пациентов с COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на полуострове.

Вчера: Ученые проиллюстрировали, как коронавирус распространяется в супермаркете. Если инфицированный человек чихает в супермаркете, то на ослабевание облака вирусных частиц в воздухе уходит несколько минут.

Вчера: Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19. Эксперты из Германии заявляют о занижении правительствами реальных цифр заболеваемости коронавирусом, поэтому разработали свой метод подсчета.

 

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