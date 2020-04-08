Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма

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Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.

«В Республике Крым подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19). По результатам эпидемиологического расследования установлено, что одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других – контактные по семье, обследованы в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ. Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности», – написал Аксенов.

Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением добавил Аксенов.

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До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. В конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены, как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения если из-за недобросовестного исполнения режима самоизоляции будет зафиксирован всплеск заболеваемости.

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