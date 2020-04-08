Когда поставят диагноз пациенту закрытой на карантин больницы в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма В Крыму призвали не выгонять домашних животных из-за коронавируса Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя Крымчане продолжают активно сообщать полиции о нарушителях карантина В Ялте показали, как выглядит начавший сегодня работать обсерватор
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Армянск
Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020
Об этом сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
Ранее в среду во время оперативного штаба по коронавирусу в Крыму стало известно, что было принято решение закрыть больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор из-за госпитализированного с гипертоническим кризом мужчины, сестра которого накануне вернулась из Москвы.
Под угрозой заражения оказались более 220 человек: пациенты, сотрудники больницы, а также их семьи.
Читайте: В Евпатории больницы прекратили прием пациентов
С 00.00 часов 8 апреля больница перешла в режим запрета приема и выписки. В данный момент ее оцепили сотрудники Росгвардии. Все находящиеся на территории больницы медицинские работники в течение 14 дней будут находиться внутри больницы на карантине.
На территории Крыма за последние сутки выявили один новый случай заражения COVID-19. С начала пандемии на полуострове обнаружили 24 больных, в Севастополе – 5.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма. Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Крыму.
Сегодня: В Ялте показали, как выглядит начавший сегодня работать обсерватор. Штат медицинского персонала, необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты укомплектованы. В каждом боксе есть холодная и горячая вода, холодильник, телевизор, душ с туалетом, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
Сегодня: На Херсонщине сбежали из обсервации 15 украинцев, приехавших из Крыма. В Каланчакском районе Херсонщины 15 граждан Украины, приехавших из Крыма через КПВВ «Каланчак», сбежали из обсервации.
Сегодня: В Севастополе выздоровели двое больных коронавирусом. В Севастополе выздоровели двое из пяти заразившихся коронавирусной инфекцией.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/kogda-postavyat-diagnoz-patsientu-zakrytoi-na-karantin-bolnitsy-v-krymu-130063/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Симферополю хватит воды до середины лета
21:07 Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма
20:08 В Крыму призвали не выгонять домашних животных из-за коронавируса
19:17 Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя
19:07 Неизвестные любители шашлыков сожгли 2,5 га леса в Феодосии
18:58 Севастополец во время самоизоляции устроил гонки и приехал к уголовке
18:40 Когда поставят диагноз пациенту закрытой на карантин больницы в Крыму
18:21 Крымчане продолжают активно сообщать полиции о нарушителях карантина
17:48 В Удмуртии будут судить экс-губернатора Севастополя