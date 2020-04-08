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Коронавирус в Крыму

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Когда поставят диагноз пациенту закрытой на карантин больницы в Крыму

Среда
8 апреля 2020
18:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Армянск

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


Подтверждается ли у пациента больницы в Армянске диагноз COVID-19, станет известно 9 апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Ранее в среду во время оперативного штаба по коронавирусу в Крыму стало известно, что было принято решение закрыть больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор из-за госпитализированного с гипертоническим кризом мужчины, сестра которого накануне вернулась из Москвы.

Под угрозой заражения оказались более 220 человек: пациенты, сотрудники больницы, а также их семьи.

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С 00.00 часов 8 апреля больница перешла в режим запрета приема и выписки. В данный момент ее оцепили сотрудники Росгвардии. Все находящиеся на территории больницы медицинские работники в течение 14 дней будут находиться внутри больницы на карантине.

На территории Крыма за последние сутки выявили один новый случай заражения COVID-19. С начала пандемии на полуострове обнаружили 24 больных, в Севастополе – 5.

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