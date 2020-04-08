Экс-губернатора Севастополя исключили из партии за дебош в аэропорту

Президиум Генсовета «Единой России» (ЕР) решил исключить из партии бывшего губернатора Севастополя, заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.

Ранее партийная комиссия по этике назвала действия Овсянникова в аэропорту Ижевска несовместимыми с этическими нормами ЕР.

По данным НСН, 5 апреля в аэропорту Ижевска замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и был задержан. Он намеревался вылететь в Москву.

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По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, поведению Овсянникова «нет и не может быть оправданий». По его словам, никто не имеет права вести себя «таким хамским образом». Слова Турчака опубликована в сообщении пресс-службы ЕР.

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