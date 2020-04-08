Экс-губернатора Севастополя исключили из партии за дебош в аэропорту

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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8 апреля 2020
Ранее партийная комиссия по этике назвала действия Овсянникова в аэропорту Ижевска несовместимыми с этическими нормами ЕР.
По данным НСН, 5 апреля в аэропорту Ижевска замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и был задержан. Он намеревался вылететь в Москву.
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По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, поведению Овсянникова «нет и не может быть оправданий». По его словам, никто не имеет права вести себя «таким хамским образом». Слова Турчака опубликована в сообщении пресс-службы ЕР.
Новости Крыма сообщали ранее:
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Понедельник, 6 апреля 2020: Маски и перчатки в России будут продавать по новым правилам. Правительство РФ вводит ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медицинскими изделиями, в том числе масками.
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