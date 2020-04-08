Два подростка на мотоцикле попали в ДТП в Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Два 17-летних подростка – водитель мотоцикла и его пассажир, с травмами были доставлены в больницу.
Сотрудники симферопольской Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
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Разумеется, виновник ДТП не имел права управления мотоциклом в силу несовершеннолетнего возраста.
По результатам разбирательств будут приняты решения в соответствии в действующим законодательством.
Новости Крыма сообщали ранее:
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