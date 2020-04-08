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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Два подростка на мотоцикле попали в ДТП в Симферополе

Среда
8 апреля 2020
13:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Апрель 2020
8 апреля 2020


В Симферополе 17-летний водитель, управлявший мотоциклом «GX-R», двигаясь по улице Адалет, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Опель» и допустил столкновение.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Два 17-летних подростка – водитель мотоцикла и его пассажир, с травмами были доставлены в больницу.

Сотрудники симферопольской Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

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Разумеется, виновник ДТП не имел права управления мотоциклом в силу несовершеннолетнего возраста.

По результатам разбирательств будут приняты решения в соответствии в действующим законодательством.

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