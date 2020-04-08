Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Отработайте ситуацию по поводу приезжих из Москвы. Я вчера говорил с полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Васильевичем Устиновым. Я за то, чтобы по прибытии рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга отправлять всех на самоизоляцию и помещать в обсерватор всех на 100%. Мы видим, что все случае выявления заражения в Крыму завозные», - сказал глава Крыма и поручил разработать соответствующий документ, обязывающий отправлять всех прибывающих в режим изоляции.
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Он отметил, что власти региона не могут в полном объеме закрыть границы региона, «так как это федеральные полномочия».
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет. Курортный сезон в Крыму традиционно официально начинается с первого мая. В этом году сезон в Крыму, по мнению властей, состоится, только если жители полуострова не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Понедельник, 6 апреля 2020: Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес. Министерство курортов и туризма Крыма разработало меры по поддержке отрасли. Соответствующие запросы переданы на согласование в Федеральное агентство по туризму и Минфин РК. Все меры первоначально были обсуждены со специалистами отрасли и федеральными экспертами.
Воскресенье, 5 апреля 2020: Шесть отелей Крыма подтверждали онлайн-бронирование в обход запрета. Шесть отелей в Крыму продолжали подтверждать бронирование номеров онлайн несмотря на запрет.
Суббота, 4 апреля 2020: Аксенов: сезон в Крыму может состояться только при одном условии. Курортный сезон в Крыму состоится, только если крымчане не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
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