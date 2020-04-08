Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы

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Всех пассажиров, прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга авиарейсами, будут отправлять в обсерваторы.

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Отработайте ситуацию по поводу приезжих из Москвы. Я вчера говорил с полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Васильевичем Устиновым. Я за то, чтобы по прибытии рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга отправлять всех на самоизоляцию и помещать в обсерватор всех на 100%. Мы видим, что все случае выявления заражения в Крыму завозные», - сказал глава Крыма и поручил разработать соответствующий документ, обязывающий отправлять всех прибывающих в режим изоляции.

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Он отметил, что власти региона не могут в полном объеме закрыть границы региона, «так как это федеральные полномочия».

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