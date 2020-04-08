Автозапчасти в Крыму внесли в список товаров первой необходимости

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
Магазины автозапчастей теперь смогут начать работу при условии соблюдения всех эпидемиологических норм: дезинфекция помещений, масочный режим для сотрудников, обеспечение соблюдения гражданами дистанции в 1,5 метра и другое.
В Крыму с 25 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса действуют ограничения на работу большинства категорий предприятий.
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Часть ограничений постепенно снимается, в частности, после включения табачных изделий в перечень товаров первой необходимости заработали табачные лавки. На текущей неделе была разрешена работа станций технического обслуживания автомобилей, магазинов строительных товаров и нотариусов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля. Более 15 тысяч вакантных рабочих мест заявлены сейчас на рынке труда в Крыму, при этом наплыва безработных, которые пришли оформлять пособие, пока не наблюдается.
Вчера: Крымчанам рассказали, как правильно доставлять еду из ресторанов в условиях самоизоляции. Роспортребнадзор разработал рекомендации по доставке готовой продукции из общепита в условиях ограничительных мер.
Вчера: Нотариальные конторы и агентства ритуальных услуг возобновят работу в Крыму. Власти Крыма разрешили работу нотариальным конторам и организациям, оказывающим ритуальные услуги.
Вчера: Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса. В связи с падением курса рубля и экономической рецессией на рынке крымской недвижимости ожидается снижение спроса на 10-15%.
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