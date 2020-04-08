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Автозапчасти в Крыму внесли в список товаров первой необходимости

Среда
8 апреля 2020
14:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


Глава Крыма Сергей Аксенов включил автозапчасти в перечень товаров первой необходимости.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

Магазины автозапчастей теперь смогут начать работу при условии соблюдения всех эпидемиологических норм: дезинфекция помещений, масочный режим для сотрудников, обеспечение соблюдения гражданами дистанции в 1,5 метра и другое.

В Крыму с 25 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса действуют ограничения на работу большинства категорий предприятий.

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Часть ограничений постепенно снимается, в частности, после включения табачных изделий в перечень товаров первой необходимости заработали табачные лавки. На текущей неделе была разрешена работа станций технического обслуживания автомобилей, магазинов строительных товаров и нотариусов.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/avtozapchasti-v-krymu-vnesli-v-spisok-tovarov-pervoi-neobhodimosti-130025/

 
 

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