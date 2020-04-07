Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

© Новости Крыма

Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» в Белогорском районе и зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков отмечает катастрофическое состояние своих объектов из-за длительного закрытия и нынешних ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Сейчас мы закрыты для посещения, но выходим и работаем, чтобы поддерживать жизнь парков. Неизвестно, сколько это продлится, а состояние объектов пограничное, приближается к катастрофе. В день мы должны получать и перерабатывать более трех тонн различных кормов, из них не менее тонны мяса. Потерять такую коллекцию, пустить ее на самотек невозможно», – сказал Зубков.

По его словам, все счета парка «Тайган» за время ареста «истощены почти полностью». Помощь государства пока не ощущается, говорит Зубков.

«Я делаю учредительские взносы и пополняю их, чтобы оплачивать ежедневные расходы. Кредитов мы не берем, но своими переводами немного помогают люди со всего мира. Плюс хлебозаводы Симферополя и Ялты выделили по две тонны сухарей, а сегодня позвонили из одного супермаркета с предложением поставлять остатки овощной продукции. Повторюсь, все это имеет ветсвидетельства и пригодно для кормления животных. Но сегодня нас контролирует уже Россельхознадзор, в котором, я надеюсь, больше понимания в этом вопросе, чем у ветеринарного департамента Крыма», – рассказал бизнесмен.

Читайте: Зубков пообещал устранить все нарушения в своем парке в течение года

Выпуск львов из зимних вольеров в «Тайгане» был запланирован на 18 апреля. В администрации «Тайгана» сообщили, что крымчане смогут попасть на открытие бесплатно по пригласительным билетам.

Ранее Зубков заявил, что ситуация с открытием белогорского парка львов «Тайган» оказалась под вопросом из-за угрозы распространения коронавируса.

До этого бизнесмен рассказывал, что выиграл пять судебных процессов и уже готовится к открытию «Тайгана».

5 декабря 2019 года Белогорский районный суд приостановил деятельность парка львов «Тайган» на 30 суток.​

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 4 апреля 2020 : В крымском «Тайгане» родились четверо белых львят. В парке львов «Тайган» Белогорского района Крыма вечером 2 апреля родились четверо белых львят.

Пятница, 20 марта 2020 : Зубков выплатил крымским ветеринарам штрафов на два миллиона рублей. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков подсчитал сумму штрафов, которую он выплатил крымским ветеринарам за пять лет в ходе судебных разбирательств.

Вторник, 17 марта 2020 : Зубков решил не открывать парк «Тайган» из-за короновируса. Ситуация с открытием белогорского парка львов «Тайган» оказалась под вопросом из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил собственник крымского сафари-парка Олег Зубков.

Пятница, 13 марта 2020 : Зубков хочет обойти запрет на «прогулку со львами». Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил, что хочет сертифицировать похожую на «Прогулку со львами» услугу под новым названием.