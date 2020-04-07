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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Жителя Ялты осудили за хищение восьми млн рублей из бюджета города

Вторник
7 апреля 2020
15:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


В Ялте осужден местный житель, совершивший мошенничество в сфере осуществления перевозок.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратурой города Ялты поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что местный житель, являясь учредителем юридического лица и фактически выполняя функции его руководителя, путем подделки документов получил бюджетные средства в размере более 8 млн. руб., перечисленные муниципалитетом в качестве компенсации в адрес юридического лица за якобы предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан наземным транспортом по городским регулярным маршрутам в городе Ялте.

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Приговором Ялтинского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы, без ограничения свободы со штрафом размере 100 тыс. руб.

Наказание назначено условно с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 3 года.Приговор вступил в законную силу.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/zhitelya-yalty-osudili-za-hishenie-vosmi-mln-rublei-iz-bjudzheta-goroda-129981/

 
 

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