В Ялте опять горит лес, на этот раз в районе Боткинской тропы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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7 апреля 2020
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Об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Филатов.
«Площадь возгорания небольшая – где-то 0,6 га. Но территория труднодоступная. Подъехать машинами туда нельзя, поэтому воду туда носят ведрами, ранцами и чем угодно», – рассказал он.
Как уточнил замминистра, возгорание подстилки произошло пару часов назад и ожидается, что в течение часа будет локализовано. Филатов отметил, что распространения огня не наблюдается, и предположил, что до утра с возгоранием удастся справится полностью.
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В то же время местные жители в социальных сетях предполагают, что объявленное ранее по Ялте штормовое предупреждение может осложнить обстановку на месте возгорания, и готовы собирать добровольцев в помощь сотрудникам МЧС.
«Пока не понятно, какие дальнейшие прогнозы. МЧС ребята приехали, но возможно нужны добровольцы, – написала в социальной сети Facebook пользователь Екатерина Хмельницкая. – Сбор на Поляне Сказок. Кто может помогайте репостом или по знакомым дайте клич. Очень сухо. С 8 на 10 штормовое по Ялте давали».
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