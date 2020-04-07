В Ялте опять горит лес, на этот раз в районе Боткинской тропы

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Лесники тушат возгорание площадью 0,6 га на труднодоступном участке Ялтинского горно-лесного заповедника в районе Боткинской тропы.

Об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Филатов.

«Площадь возгорания небольшая – где-то 0,6 га. Но территория труднодоступная. Подъехать машинами туда нельзя, поэтому воду туда носят ведрами, ранцами и чем угодно», – рассказал он.

Как уточнил замминистра, возгорание подстилки произошло пару часов назад и ожидается, что в течение часа будет локализовано. Филатов отметил, что распространения огня не наблюдается, и предположил, что до утра с возгоранием удастся справится полностью.

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В то же время местные жители в социальных сетях предполагают, что объявленное ранее по Ялте штормовое предупреждение может осложнить обстановку на месте возгорания, и готовы собирать добровольцев в помощь сотрудникам МЧС.

«Пока не понятно, какие дальнейшие прогнозы. МЧС ребята приехали, но возможно нужны добровольцы, – написала в социальной сети Facebook пользователь Екатерина Хмельницкая. – Сбор на Поляне Сказок. Кто может помогайте репостом или по знакомым дайте клич. Очень сухо. С 8 на 10 штормовое по Ялте давали».

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