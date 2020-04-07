В Севастополе провоцируют конфликты между волонтерами и пенсионерами

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Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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7 апреля 2020
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Это вызывает конфликты между пенсионерами и волонтерами.
Тему поднял севастопольский общественник и писатель Сергей Юхин.
«Поработал сегодня волонтером колл-центра «Мы вместе». Наслушался, – рассказал он в соцсетях. – Итак, по порядку.
Во время карантина волонтеры носят пожилым людям бесплатные продуктовые пакеты тем, кто самоизолировался и нуждается в помощи. Пакеты эти формируются из тех продуктов, которые привозят бизнесмены, неравнодушные люди. Поэтому наполнение разное: когда гречка, когда рис. Когда чай «гринфилд», а когда «липтон» или «майский»... В общем – чем богаты, тем и рады. И, надеемся, рады и пожилые люди.
Но, какие-то, не побоюсь этого слова, мрази, распространяют фейки – что эти пакеты должны получить все, и на это выделены государственные деньги, и у продпакета есть определенная комплектация. И бабушки начинают звонить, что госпомощь разворована, а им несут не то. Без преувеличения, цитата: печенье невкусное, чай дешевый, другим носили побогаче, тушенка просроченная.
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Ну, фиг с ним, со вкусом печенья. Но когда спрашиваешь, почему тушенка просроченная, если ее больше года еще можно хранить, оказывается: пишут в пабликах такое.
Так вот: старики наивные, верят всему, нервничают – их понять можно. Но тех сволочей, которые распространяют фейки, – будем искать и наказывать по всей строгости закона, который ужесточили благодаря коронавирусу. Поэтому быстро подтирайте вашу мазню и ложь. Извиняйтесь за распространение фейков и сидите тихо».
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