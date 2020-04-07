В Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Магазинам в Крыму запретили продавать маски Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции

В Севастополе на утро 7 апреля не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Последний раз опасный вирус подтвердился в городе 27 марта.

«Под наблюдением по месту жительства находится - 1340 человек. С начала года под наблюдением находилось 4952 человек, снято с наблюдения по завершению карантинного периода – 3612», - сообщили в пресс-службе правительства.

В инфекционной больнице по-прежнему находятся 25 человек, но 28 человек уже выписано.

31 марта решено было поставить блокпосты на въезде в Севастополь, где всем водителям и пассажирам измеряют температуру, а туристов просят развернуться. С тех пор ни одного нового случая зарегистрировано пока не было.

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С 1 апреля в городе действует режим обязательной самоизоляции. Вечером 6 апреля полицейские начали проводить рейды по улицам и составлять административные протоколы на его нарушителей (им грозит от 1 до 30 тысяч рублей штрафа).

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