В Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Магазинам в Крыму запретили продавать маски Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«Под наблюдением по месту жительства находится - 1340 человек. С начала года под наблюдением находилось 4952 человек, снято с наблюдения по завершению карантинного периода – 3612», - сообщили в пресс-службе правительства.
В инфекционной больнице по-прежнему находятся 25 человек, но 28 человек уже выписано.
31 марта решено было поставить блокпосты на въезде в Севастополь, где всем водителям и пассажирам измеряют температуру, а туристов просят развернуться. С тех пор ни одного нового случая зарегистрировано пока не было.
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С 1 апреля в городе действует режим обязательной самоизоляции. Вечером 6 апреля полицейские начали проводить рейды по улицам и составлять административные протоколы на его нарушителей (им грозит от 1 до 30 тысяч рублей штрафа).
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Сегодня: Магазинам в Крыму запретили продавать маски. Супермаркетам и другим магазинам запрещено торговать медицинскими масками, перчатками и другими индивидуальными средствами защиты. Приобрести их можно в Крыму будет только в аптеках ГУП РК «Крым-Фармация».
Сегодня: В Крыму объявили о новом случае заражения коронавирусом. В Крыму зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции.
Сегодня: В Крыму запретили партнерские роды. В связи с угрозой распространения коронавируса Минздрав Крыма внес ряд изменений и ограничений на оказание медицинских услуг женскими консультациями и родильными домами, сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня: Новый медцентр в Симферополе досрочно подготовили к приему пациентов. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко готов с 13 апреля в экстренных случаях выборочно принимать больных.
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