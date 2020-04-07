Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Магазинам в Крыму запретили продавать маски Аксенов хочет усилить проверку личных и грузовых автомобилей В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции

В Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Вторник
7 апреля 2020
16:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


В Севастополе на утро 7 апреля не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Последний раз опасный вирус подтвердился в городе 27 марта.

«Под наблюдением по месту жительства находится - 1340 человек. С начала года под наблюдением находилось 4952 человек, снято с наблюдения по завершению карантинного периода – 3612», - сообщили в пресс-службе правительства.

В инфекционной больнице по-прежнему находятся 25 человек, но 28 человек уже выписано.

31 марта решено было поставить блокпосты на въезде в Севастополь, где всем водителям и пассажирам измеряют температуру, а туристов просят развернуться. С тех пор ни одного нового случая зарегистрировано пока не было.

Читайте: В аптеках Крыма по-прежнему нет масок

С 1 апреля в городе действует режим обязательной самоизоляции. Вечером 6 апреля полицейские начали проводить рейды по улицам и составлять административные протоколы на его нарушителей (им грозит от 1 до 30 тысяч рублей штрафа).

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Магазинам в Крыму запретили продавать маски. Супермаркетам и другим магазинам запрещено торговать медицинскими масками, перчатками и другими индивидуальными средствами защиты. Приобрести их можно в Крыму будет только в аптеках ГУП РК «Крым-Фармация».

Сегодня: В Крыму объявили о новом случае заражения коронавирусом. В Крыму зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции.

Сегодня: В Крыму запретили партнерские роды. В связи с угрозой распространения коронавируса Минздрав Крыма внес ряд изменений и ограничений на оказание медицинских услуг женскими консультациями и родильными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня: Новый медцентр в Симферополе досрочно подготовили к приему пациентов. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко готов с 13 апреля в экстренных случаях выборочно принимать больных.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/v-sevastopole-ne-vyyavleno-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-129986/

 
 

Проблемы здравоохранения

Магазинам в Крыму запретили продавать маски

Магазинам в Крыму запретили продавать маски

Как не заразиться COVID-19 в супермаркете

Как не заразиться COVID-19 в супермаркете

Пятеро крымчан излечились от COVID-19

Пятеро крымчан излечились от COVID-19

Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Магазинам в Крыму запретили продавать маски
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Магазинам в Крыму запретили продавать маски

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.