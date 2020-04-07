В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска

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С понедельника в Севастополе начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции, которые гуляют по улицам без специального пропуска.

Город патрулируют сотрудники полиции, департамента безопасности Севастополя и военной полиции.

Один из первых протоколов выписали мужчина из Ставропольского края, который распивал слабоалкогольный напиток в районе Артбухты. Он знал об ограничениях, введенных в городе, но проигнорировал их.

Нарушителям грозит сначала предупреждение, а потом штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей – решать его величину будет суд в каждом случае индивидуально.

«Сотрудники полиции будут выписывать протокол об административном правонарушении, далее он передается в суд. Сегодня до 18 часов мы ограничиваемся предупреждением. Задача – не оштрафовать всех, а сделать так, чтобы люди соблюдали законодательство и находились дома», – объяснил и.о. директора департамента безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

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До конца дня в правительстве города обещали выдать пропуска всем сотрудникам предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города, чтобы они могли передвигаться на работу и обратно. Уже выдано около 60 тысяч таких пропусков.

Как сообщалось ранее, до 12 апреля включительно в Севастополе действует режим обязательной самоизоляции. Тем, кто не задействован в работе на жизнеобеспечивающих предприятиях, выходить из дома можно только в крайнем случае – в магазин за продуктами, в аптеку, выгулять собаку или выбросить мусор

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