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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Питере от имени Следкома продавали несуществующие путевки в «Артек»

Вторник
7 апреля 2020
14:06

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


В Санкт-Петербурге будут судить женщину, которая, представившись сотрудником Следственного комитета РФ, незаконно продавала путевки в детский лагерь «Артек», сообщила пресс-служба городского управления Следкома.

Пострадавшие от мошеннических действий люди сообщили о случившемся лично председателю ведомства Александру Бастрыкину, после чего было возбуждено уголовное дело. Обманутые жители заплатили по 30 тысяч рублей якобы за льготные путевки в детский центр. Они поверили женщине, так как та представилась сотрудником Следкома и заверила, что путевки выделили ведомству в рамках сотрудничества с лагерем.

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В итоге была задержана неоднократно судимая женщина 1983 года рождения. Продажей поддельных путевок она «заработала» 300 тысяч рублей, а своих жертв оставила ни с чем, объяснив это тем, что их дети не прошли конкурсный отбор.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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