В Питере от имени Следкома продавали несуществующие путевки в «Артек»

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020
Пострадавшие от мошеннических действий люди сообщили о случившемся лично председателю ведомства Александру Бастрыкину, после чего было возбуждено уголовное дело. Обманутые жители заплатили по 30 тысяч рублей якобы за льготные путевки в детский центр. Они поверили женщине, так как та представилась сотрудником Следкома и заверила, что путевки выделили ведомству в рамках сотрудничества с лагерем.
Читайте: Россиянина оштрафовали в Крыму за самоизоляцию в палатке
В итоге была задержана неоднократно судимая женщина 1983 года рождения. Продажей поддельных путевок она «заработала» 300 тысяч рублей, а своих жертв оставила ни с чем, объяснив это тем, что их дети не прошли конкурсный отбор.
Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска. С понедельника в Севастополе начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции, которые гуляют по улицам без специального пропуска.
Сегодня: От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции. Жителей российских регионов, а также севастопольцев, которые возвращаются из России, надо обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию под медицинским наблюдением.
Сегодня: В Крыму будут судить граждаина Украины за мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители направили в суд уголовное дело гражданина Украины, который с 2014 года находился в розыске за совершение в Крыму мошенничества в особо крупном размере.
Сегодня: Следователи проверяют гостиницу в Кореизе из-за размещения постояльцев. Следственный комитет проверяет гостиницу в Кореизе после размещения ею постояльцев, несмотря на запрет из-за действующих ограничений по коронавирусу.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/v-pitere-ot-imeni-sledkoma-prodavali-nesushestvujushie-putevki-v-artek-129973/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки
14:52 В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска
14:27 Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
14:12 Аксенов пригрозил ужесточить режим самоизоляции в случае новой вспышки
14:06 В Питере от имени Следкома продавали несуществующие путевки в «Артек»
13:30 От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции
12:56 В Севастополе провоцируют конфликты между волонтерами и пенсионерами
12:27 Крымчанам рассказали, как правильно доставлять еду из ресторанов в условиях самоизоляции
11:57 В Крыму отменили запуск новых электричек из-за коронавируса