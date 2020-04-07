В Питере от имени Следкома продавали несуществующие путевки в «Артек»

В Санкт-Петербурге будут судить женщину, которая, представившись сотрудником Следственного комитета РФ, незаконно продавала путевки в детский лагерь «Артек», сообщила пресс-служба городского управления Следкома.

Пострадавшие от мошеннических действий люди сообщили о случившемся лично председателю ведомства Александру Бастрыкину, после чего было возбуждено уголовное дело. Обманутые жители заплатили по 30 тысяч рублей якобы за льготные путевки в детский центр. Они поверили женщине, так как та представилась сотрудником Следкома и заверила, что путевки выделили ведомству в рамках сотрудничества с лагерем.

Читайте: Россиянина оштрафовали в Крыму за самоизоляцию в палатке

В итоге была задержана неоднократно судимая женщина 1983 года рождения. Продажей поддельных путевок она «заработала» 300 тысяч рублей, а своих жертв оставила ни с чем, объяснив это тем, что их дети не прошли конкурсный отбор.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе начали штрафовать гуляющих без пропуска. С понедельника в Севастополе начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции, которые гуляют по улицам без специального пропуска.

Сегодня : От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции. Жителей российских регионов, а также севастопольцев, которые возвращаются из России, надо обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию под медицинским наблюдением.

Сегодня : В Крыму будут судить граждаина Украины за мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители направили в суд уголовное дело гражданина Украины, который с 2014 года находился в розыске за совершение в Крыму мошенничества в особо крупном размере.

Сегодня : Следователи проверяют гостиницу в Кореизе из-за размещения постояльцев. Следственный комитет проверяет гостиницу в Кореизе после размещения ею постояльцев, несмотря на запрет из-за действующих ограничений по коронавирусу.