В Крыму запретили партнерские роды

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В связи с угрозой распространения коронавируса Минздрав Крыма внес ряд изменений и ограничений на оказание медицинских услуг женскими консультациями и родильными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Как подчеркнул главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РК, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 1» Дмитрий Беглицэ, в качестве временных мер с целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции и профилактики возможных осложнений у пациентов, медицинские организации и подразделения, в которых оказывается амбулаторная помощь (женские консультации, кабинеты врача акушера-гинеколога), работают в режиме ограничения посещений.

Все беременные пациенты в телефонном режиме могут получить консультации по следующим вопросам:

— о мерах профилактики заражения инфекцией, передающейся воздушно-капельным и контактным путем, о необходимости срочного вызова врача — терапевта на дом при появлении признаков респираторной инфекции;

— о способах самоконтроля шевелений плода, артериального давления, водного баланса;

— о возможности пропустить визит к врачу акушеру-гинекологу при нормально протекающей беременности.

Количество посещений и анализов временно сведены к безопасному минимуму:— необходимы визиты, связанные с проведением биохимического и ультразвуковых скринингов;

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— необходимы визиты, связанные с появлением жалоб (можно предварительно обсудить с врачом по телефону);

— необходим визит при сроке 40-41 неделя беременности при условии удовлетворительного самочувствия и активности (шевелениях) плода.

Количество и частоту необходимых анализов необходимо согласовать с врачом, обсудить возможность переноса сроков сдачи анализов на 7-10 дней. При необходимости сдачи анализов – лаборатории работают в прежнем режиме.

Временно ограничено лечение в дневных стационарах. В рамках деятельности медицинских организаций, оказывающих помощь в условиях стационара, введен режим ограничения (запрета) посещений пациентов родственниками. Данный запрет также распространяется на партнерскую поддержку во время родов (совместные роды). Также приостановлена деятельность школ матерей и проведение дней открытых дверей.

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