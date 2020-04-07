В Крыму запретили партнерские роды

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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7 апреля 2020
Как подчеркнул главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РК, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 1» Дмитрий Беглицэ, в качестве временных мер с целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции и профилактики возможных осложнений у пациентов, медицинские организации и подразделения, в которых оказывается амбулаторная помощь (женские консультации, кабинеты врача акушера-гинеколога), работают в режиме ограничения посещений.
Все беременные пациенты в телефонном режиме могут получить консультации по следующим вопросам:
— о мерах профилактики заражения инфекцией, передающейся воздушно-капельным и контактным путем, о необходимости срочного вызова врача — терапевта на дом при появлении признаков респираторной инфекции;
— о способах самоконтроля шевелений плода, артериального давления, водного баланса;
— о возможности пропустить визит к врачу акушеру-гинекологу при нормально протекающей беременности.
Количество посещений и анализов временно сведены к безопасному минимуму:— необходимы визиты, связанные с проведением биохимического и ультразвуковых скринингов;
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— необходимы визиты, связанные с появлением жалоб (можно предварительно обсудить с врачом по телефону);
— необходим визит при сроке 40-41 неделя беременности при условии удовлетворительного самочувствия и активности (шевелениях) плода.
Количество и частоту необходимых анализов необходимо согласовать с врачом, обсудить возможность переноса сроков сдачи анализов на 7-10 дней. При необходимости сдачи анализов – лаборатории работают в прежнем режиме.
Временно ограничено лечение в дневных стационарах. В рамках деятельности медицинских организаций, оказывающих помощь в условиях стационара, введен режим ограничения (запрета) посещений пациентов родственниками. Данный запрет также распространяется на партнерскую поддержку во время родов (совместные роды). Также приостановлена деятельность школ матерей и проведение дней открытых дверей.
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