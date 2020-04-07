В Крыму полиция выявила 58 нарушителей режима самоизоляции

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В республике за сутки 58 человек нарушили режим самоизоляции.

Об этом рассказал заместитель начальника полиции крымского МВД Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

«По мечту жительства было проверено 572 человека. Нарушений не выявлено. При этом мы задокументировали 58 нарушений в части передвижения граждан без необходимых документов. С каждым персонально мы будем разбираться», - подчеркнул Александр Смаглин.

Кроме того, были выявлены и торговые объекты, нарушающие указ главы РК.«За вчера сотрудниками органов внутренних дел в рамках проводимых мероприятий выявлено восемь объектов, которые осуществляли свою деятельность в нарушение указа. Их деятельность задокументирована», - сказал Александр Смаглин.

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Попали в поле зрения полицейских также подростки и пожилые люди.

«По статье 5.35 КоАП РФ «Несоблюдение родителями обязанностей по воспитанию детей» составлено два протокола. Видна динамика на уменьшение. На улицах было выявлено 304 пожилых гражданина, все направлены домой. Крымский мост за сутки пересекло 1317 транспортных средств, из них 15 мы не пустили. Убыло 1334 транспортных средств, из них 18 мы развернули, поскольку причины выезда не было», - подытожил Александр Смаглин.

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