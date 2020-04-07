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Происшествия -> Криминал

В Крыму поймали серийного налетчика на офисы микрозаймов

Вторник
7 апреля 2020
10:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
7 апреля 2020


Полицейские задержали симферопольца, подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, в отделы полиции Симферополя поступили три сообщения от кассиров офисов микрозаймов о том, в дневное время суток неизвестный открыто, угрожая ножом, похитил деньги. Общая сумма ущерба составила 230 тысяч рублей.

Правоохранители по «горячим следам» задержали подозреваемого – 22-летнего симферопольца. Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений и оскорбление представителя власти.

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От задержанного получены признательные показания. С его слов, похищенные деньги он потратил на собственные нужды. В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудники полиции изъяли кухонный нож и похищенные деньги.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. По решению суда он заключен под стражу.

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Суббота, 4 апреля 2020: В Симферополе стажер «комиссионки» обокрал работодателя. В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо из помещения комиссионного магазина тайно похитило имущество, а именно: часы, три мобильных телефона, ноутбук.

Пятница, 3 апреля 2020: Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих золотых часов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

 

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