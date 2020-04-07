В Крыму поймали серийного налетчика на офисы микрозаймов

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
По данным ведомства, в отделы полиции Симферополя поступили три сообщения от кассиров офисов микрозаймов о том, в дневное время суток неизвестный открыто, угрожая ножом, похитил деньги. Общая сумма ущерба составила 230 тысяч рублей.
Правоохранители по «горячим следам» задержали подозреваемого – 22-летнего симферопольца. Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений и оскорбление представителя власти.
Читайте: В Крыму два пьяных строителя не поделили автомобиль, закончилось делом об угоне
От задержанного получены признательные показания. С его слов, похищенные деньги он потратил на собственные нужды. В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудники полиции изъяли кухонный нож и похищенные деньги.
Возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. По решению суда он заключен под стражу.
Новости Крыма сообщали ранее:
Воскресенье, 5 апреля 2020: В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться. В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Воскресенье, 5 апреля 2020: В Севастополе проходимка обобрала 27 горожан. Севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Севастополя 1982 года рождения. Она обвиняется в 27 преступлениях по статье «Мошенничество в значительном, крупном, особо крупном размере (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).
Суббота, 4 апреля 2020: В Симферополе стажер «комиссионки» обокрал работодателя. В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо из помещения комиссионного магазина тайно похитило имущество, а именно: часы, три мобильных телефона, ноутбук.
Пятница, 3 апреля 2020: Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих золотых часов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/v-krymu-poimali-seriinogo-naletchika-na-ofisy-mikrozaimov-129934/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет
11:18 В Крыму будут судить граждаина Украины за мошенничество в особо крупном размере
10:43 В Крыму поймали серийного налетчика на офисы микрозаймов
10:17 На пожаре в Симферополе погибли два человека
10:02 Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет
10:01 В Крыму объявили о новом случае заражения коронавирусом
09:56 В Крыму запретили партнерские роды
09:42 Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы»
09:28 Нотариальные конторы и агентства ритуальных услуг возобновят работу в Крыму