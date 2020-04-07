В Крыму отменили запуск новых электричек из-за коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
«Мы следим за эпидемиологической обстановкой на Крымском полуострове. После нормализации ситуации наш обновленный подвижной состав начнет работу на запланированных маршрутах», - заявил гендиректор ЮППК Алексей Ильиных.
Как ранее сообщалось, указом Главы Республики Крым Сергея Аксенова на полуострове приостановлено движение рельсовых автобусов Керчь-Анапа-Керчь до 14 апреля. Кроме того, на это же время полностью ограничиваются пассажирские перевозки по маршрутам межмуниципального, межрегионального и международного сообщений.
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Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.
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