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В Крыму отменили запуск новых электричек из-за коронавируса

Вторник
7 апреля 2020
11:57

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


В Крыму из-за пандемии коронавируса отменили запуск новых электричек по маршрутам Керчь-Симферополь и Севастополь-Евпатория. Кроме того, отложено продление маршрута Керчь-Анапа до Феодосии.

Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

«Мы следим за эпидемиологической обстановкой на Крымском полуострове. После нормализации ситуации наш обновленный подвижной состав начнет работу на запланированных маршрутах», - заявил гендиректор ЮППК Алексей Ильиных.

Как ранее сообщалось, указом Главы Республики Крым Сергея Аксенова на полуострове приостановлено движение рельсовых автобусов Керчь-Анапа-Керчь до 14 апреля. Кроме того, на это же время полностью ограничиваются пассажирские перевозки по маршрутам межмуниципального, межрегионального и международного сообщений.

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Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.

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