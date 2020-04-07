В Крыму отменили запуск новых электричек из-за коронавируса

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В Крыму из-за пандемии коронавируса отменили запуск новых электричек по маршрутам Керчь-Симферополь и Севастополь-Евпатория. Кроме того, отложено продление маршрута Керчь-Анапа до Феодосии.

Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

«Мы следим за эпидемиологической обстановкой на Крымском полуострове. После нормализации ситуации наш обновленный подвижной состав начнет работу на запланированных маршрутах», - заявил гендиректор ЮППК Алексей Ильиных.

Как ранее сообщалось, указом Главы Республики Крым Сергея Аксенова на полуострове приостановлено движение рельсовых автобусов Керчь-Анапа-Керчь до 14 апреля. Кроме того, на это же время полностью ограничиваются пассажирские перевозки по маршрутам межмуниципального, межрегионального и международного сообщений.

Читайте: Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей

Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Крыму возобновилось троллейбусное сообщение Симферополь - Ялта. Троллейбусное сообщение между Симферополем, Алуштой и Ялтой восстановлено с понедельника.

Вчера : Власти Крыма сняли запрет с пригородного поезда Керчь - Анапа. Власти Крыма сняли ранее введенный запрет на движение пригородного поезда Керчь – Анапа – Керчь.

Вчера : В аэропорту Симферополя почти стопроцентная отмена авиарейсов. Утром 6 апреля в аэропорту Симферополе почти все рейсы отменены.

Воскресенье, 5 апреля 2020 : Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей. Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.