В Крыму объявили о новом случае заражения коронавирусом

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В Крыму зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Заболевшая – жительница Крыма, прибывшиая из Москвы. Она госпитализирована и обследована в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ. В отношении контактных лиц отработаны профилактические мероприятия. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 22 случая новой коронавирусной инфекции, 18 из которых завозные, четыре случая – местные, из двух семейных очагов.

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Из инфекционных стационаров с выздоровлением выписано пять человек.

В отношении всех контактных и прибывших лиц продолжаются профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан.

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