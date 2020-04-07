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Власть -> Сельское хозяйство

В Крыму диких хищников подкармливают вакциной от бешенства

Вторник
7 апреля 2020
18:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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7 апреля 2020


Специалисты ГБУ РК «Ялтинский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» проводят оральную иммунизацию диких плотоядных против бешенства, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Раскладку вакцины проводят в горно-лесной местности Южного берега Крыма.

Вакцина представляет собой брикет-приманку коричневого цвета с привлекательным для плотоядных животных запахом. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных к вирусу бешенству на 21 сутки после однократного применения продолжительностью 12 месяцев.

Читайте: Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники

Оральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства – важная мера в комплексе мероприятий по профилактике заболевания бешенством людей и животных.

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Четверг, 19 марта 2020: Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники. Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией «Росагролизинг».

 

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