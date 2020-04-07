В Крыму диких хищников подкармливают вакциной от бешенства

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Раскладку вакцины проводят в горно-лесной местности Южного берега Крыма.
Вакцина представляет собой брикет-приманку коричневого цвета с привлекательным для плотоядных животных запахом. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных к вирусу бешенству на 21 сутки после однократного применения продолжительностью 12 месяцев.
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Оральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства – важная мера в комплексе мероприятий по профилактике заболевания бешенством людей и животных.
Новости Крыма сообщали ранее:
Воскресенье, 29 марта 2020: На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны дополнения к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Суббота, 21 марта 2020: Заморозки в Крыму повредили почти весь озимый ячмень. Весенние морозы повредили в разных районах Крыма до 80% озимого ячменя. Больше всего пострадали Красногвардейский, Советский и Нижнегорский районы, где столбики термометров в марте опускались до минус 12 градусов.
Пятница, 20 марта 2020: Морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям. Ночные морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям по всему полуострову.
Четверг, 19 марта 2020: Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники. Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией «Росагролизинг».
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