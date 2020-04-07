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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму будут судить граждаина Украины за мошенничество в особо крупном размере

Вторник
7 апреля 2020
11:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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7 апреля 2020


Правоохранители направили в суд уголовное дело гражданина Украины, который с 2014 года находился в розыске за совершение в Крыму мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова, мужчина со своими подельниками обманом завладел двумя миллионами рублей.

«Установлено, что осенью 2014 года трое знакомых – двое мужчин и женщина – узнали о привлечении местного жителя к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Распределив роли, сообщники передали родителям, что могут помочь, поскольку один из них ранее работал в правоохранительных органах, чем ввели в заблуждение, – сообщила Постнова. – За непродолжительное время подельниками мошенническим путем было получено от родителей подследственного более 2 миллионов рублей».

По данным следствия, изначально подельники договорились с родителями подследственного об оплате их помощи. Однако затем решили увеличить ранее обозначенную сумму, для этого мошенники сообщили родителям молодого человека, что в следственном изоляторе он написал несколько явок с повинной, однако за денежное вознаграждение они могут поспособствовать не только изъятию из уголовного дела определенных документов, но решить вопрос об изменении меры пресечения и в целом, и в непривлечении к уголовной ответственности их сына.

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Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю. Двое участников преступной схемы были ранее осуждены и приговорены к лишению свободы, последний участник преступной группы находился в розыске, его задержали в феврале этого года. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/v-krymu-budut-sudit-grazhdaina-ukrainy-za-moshennichestvo-v-osobo-krupnom-razmere-129963/

 
 

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