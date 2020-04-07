В Феодосии пенсионер ударил ножом в живот хозяина СТО

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Феодосия
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7 апреля 2020
В местное отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный нанес хозяину одной из станций техобслуживания автомобилей ножевое ранение.
По подозрению в преступлении полиция задержала ранее не судимого 70-летнего жителя поселка Курортное. Выяснилось, что пострадавший является знакомым пенсионера.
«На почве личной неприязни, подозреваемый подошел к хозяину СТО, который в тот момент находился в подсобном помещении, и нанес ему удар ножом в живот», - говорится в сообщении ведомства.
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После инцидента пенсионер уехал с места преступления на своем автомобиле.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Симферополе задержали пенсионера, который ударил сожительницу ножом в живот.
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