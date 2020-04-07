Ученые проиллюстрировали, как коронавирус распространяется в супермаркете

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19 Обсерватор в Ялте готов к приему больных COVID-19 Ребята «под кайфом» гоняли по самоизолировавшемуся Севастополю Полицейские за сутки не пропустили через Крымский мост 33 автомобиля В Крыму полиция выявила 58 нарушителей режима самоизоляции

© www.vedomosti.ru

Если инфицированный человек чихает в супермаркете, то на ослабевание облака вирусных частиц в воздухе уходит несколько минут.

Ученые из Финляндии, используя суперкомпьютер, смоделировали, как коронавирус распространяется в помещении и как долго он может находиться в воздухе. Об этом сообщает ТАСС.

Исследование проводилось Университетом Аалто, Хельсинкским университетом, Метеорологическим институтом и Центром технических исследований Финляндии VTT.

Ученые смоделировали ситуацию, при которой человек чихает в обычном продуктовом магазине в проходе между стеллажами с товарами в условиях работы типичной для таких супермаркетов вентиляционной системы.

«Ученые в каждой из организаций пришли к одному и тому же выводу: облако частиц распространяется дальше непосредственного местонахождения кашляющего. Одновременно оно разряжается, но на его распространение и ослабевание уходит до нескольких минут», - заявили в Университете Аалто.

«Если зараженный коронавирусом кашляющий человек уйдет с того места, где стоял, и близко к этому месту подойдет здоровый человек, мельчайшие частицы, переносящие вирус, могут попасть в его дыхательную систему», - сказал один из авторов исследования Вилле Вуоринен.

Читайте: Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым

Ученые подчеркнули, что размер мельчайших частиц, выделяющихся в воздух при сухом кашле, одном из симптомов коронавируса, составляет менее 15 мкм, поэтому в период пандемии по возможности нужно избегать закрытых пространств с большим скоплением людей, резюмировали исследователи.

Напомним, что высокую смертность от COVID-19 в Италии связывают с особенностями генофонда. У жителей Азии отсутствует ген, который имеют южноевропейские народы, что может быть причиной разницы в количестве жертв среди итальянцев и азиатов.

Также сообщалось, что ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано. Если снять карантинные слишком рано, то можно вернуться на прежние позиции, объяснили в ВОЗ.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19. Эксперты из Германии заявляют о занижении правительствами реальных цифр заболеваемости коронавирусом, поэтому разработали свой метод подсчета.

Сегодня : Обсерватор в Ялте готов к приему больных COVID-19. Ялтинский обсерватор подготовлен для приема больных с подозрением на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня : Магазинам в Крыму запретили продавать маски. Супермаркетам и другим магазинам запрещено торговать медицинскими масками, перчатками и другими индивидуальными средствами защиты. Приобрести их можно в Крыму будет только в аптеках ГУП РК «Крым-Фармация».

Сегодня : В Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. В Севастополе на утро 7 апреля не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Последний раз опасный вирус подтвердился в городе 27 марта.