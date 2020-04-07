Ученые проиллюстрировали, как коронавирус распространяется в супермаркете

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19 Обсерватор в Ялте готов к приему больных COVID-19 Ребята «под кайфом» гоняли по самоизолировавшемуся Севастополю Полицейские за сутки не пропустили через Крымский мост 33 автомобиля В Крыму полиция выявила 58 нарушителей режима самоизоляции
Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент, ТАСС, ТАСС
Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020
© www.vedomosti.ru
Ученые из Финляндии, используя суперкомпьютер, смоделировали, как коронавирус распространяется в помещении и как долго он может находиться в воздухе. Об этом сообщает ТАСС.
Исследование проводилось Университетом Аалто, Хельсинкским университетом, Метеорологическим институтом и Центром технических исследований Финляндии VTT.
Ученые смоделировали ситуацию, при которой человек чихает в обычном продуктовом магазине в проходе между стеллажами с товарами в условиях работы типичной для таких супермаркетов вентиляционной системы.
«Ученые в каждой из организаций пришли к одному и тому же выводу: облако частиц распространяется дальше непосредственного местонахождения кашляющего. Одновременно оно разряжается, но на его распространение и ослабевание уходит до нескольких минут», - заявили в Университете Аалто.
«Если зараженный коронавирусом кашляющий человек уйдет с того места, где стоял, и близко к этому месту подойдет здоровый человек, мельчайшие частицы, переносящие вирус, могут попасть в его дыхательную систему», - сказал один из авторов исследования Вилле Вуоринен.
Читайте: Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым
Ученые подчеркнули, что размер мельчайших частиц, выделяющихся в воздух при сухом кашле, одном из симптомов коронавируса, составляет менее 15 мкм, поэтому в период пандемии по возможности нужно избегать закрытых пространств с большим скоплением людей, резюмировали исследователи.
Напомним, что высокую смертность от COVID-19 в Италии связывают с особенностями генофонда. У жителей Азии отсутствует ген, который имеют южноевропейские народы, что может быть причиной разницы в количестве жертв среди итальянцев и азиатов.
Также сообщалось, что ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано. Если снять карантинные слишком рано, то можно вернуться на прежние позиции, объяснили в ВОЗ.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19. Эксперты из Германии заявляют о занижении правительствами реальных цифр заболеваемости коронавирусом, поэтому разработали свой метод подсчета.
Сегодня: Обсерватор в Ялте готов к приему больных COVID-19. Ялтинский обсерватор подготовлен для приема больных с подозрением на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня: Магазинам в Крыму запретили продавать маски. Супермаркетам и другим магазинам запрещено торговать медицинскими масками, перчатками и другими индивидуальными средствами защиты. Приобрести их можно в Крыму будет только в аптеках ГУП РК «Крым-Фармация».
Сегодня: В Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. В Севастополе на утро 7 апреля не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Последний раз опасный вирус подтвердился в городе 27 марта.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/uchenye-proilljustrirovali-kak-koronavirus-rasprostranyaetsya-v-supermarkete-130013/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Симферополю хватит воды до середины лета
21:41 Ученые проиллюстрировали, как коронавирус распространяется в супермаркете
20:51 В Ялте опять горит лес, на этот раз в районе Боткинской тропы
20:24 Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19
20:16 Обсерватор в Ялте готов к приему больных COVID-19
19:49 У крымчан продолжают отнимать море и берег
19:19 Ребята «под кайфом» гоняли по самоизолировавшемуся Севастополю
19:12 Топ-менеджеры «Крымэнерго» задержаны сотрудниками ФСБ
19:08 Полицейские за сутки не пропустили через Крымский мост 33 автомобиля