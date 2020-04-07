Ученые отложили бурение нового входа в пещеру у трассы «Таврида» из-за карантина

Ученые определили место будущего входа в пещеру с останками древних животных, обнаруженную во время строительства федеральной трассы «Таврида».

Но бурение отложено в связи с введением на территории полуострова режима самоизоляции, сообщила сегодня пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

«Без посещения пещеры невозможно создать адекватный проект подземной части комплекса. Для того чтобы сделать вход в пещеру, нам необходимо провести бурение. Это займет всего один день, но сейчас запрещены все строительные работы, в том числе и буровые. Мы готовы приступить, как только получим разрешение», – рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадий Самохин.

По его словам, сначала вход будет небольшим, но достаточным для попадания внутрь. Диаметр будущего входного отверстия – 60 см, предположительная глубина бурения – 7 метров. «Как только появится вход, необходимо будет сразу же обеспечить его охрану. Наш генподрядчик предоставляет нам строение из сип-панелей, которым мы закроем вход, как только он появится», – добавил Самохин.

После бурения технического входа ученые КФУ продолжат изучение пещеры. Уже готовится рабочий проект ее подземной части. Этим занимается крымская компания, которая специализируется на проектировании карьеров и подземных пространств. Самохин добавил, что проект подразумевает разработку специального освещения и художественной подсветки, ограждений, определяет места входа и выхода. В нем также определяется, какой должна быть безопасная высота потолков. Там, где высоты окажется недостаточно, придется вынуть больше грунта, чтобы углубиться. Кроме того, в проекте будут обозначены бетонные дорожки, на которых будут соблюдены необходимые уклоны для маломобильных граждан.

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В КФУ добавили, что если не помешают ограничительные меры в связи с коронавирусом, уже в конце 2020 – начале 2021 года первые туристы смогут посетить современный научно-образовательный культурно-просветительский комплекс «Таврида», который будет создан на базе пещеры.

Пещеру протяженностью более километра обнаружили строители во время прокладки трассы «Таврида» в июне 2018 года. После открытия специалисты приступили к изучению пещеры и обнаруженных в ней останков более 20 древних животных. В частности, в пещере находились останки двух мамонтов, крупнейшей доисторической птицы Северного полушария, а также хищников. Однако во время исследования пещеры, которое завершилось в августе прошлого года, ученые не выявили следов человека.

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