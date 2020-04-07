Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19

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Эксперты из Германии заявляют о занижении правительствами реальных цифр заболеваемости коронавирусом, поэтому разработали свой метод подсчета.

Ученые Геттингенского университета (Германия) сообщили, что официальные цифры распространения коронавируса могут быть занижены. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Для выявления истинного числа заболевших коронавирусом исследователи использовали оценку смертности COVID-19 и среднее время от заражения до летального исхода. Согласно их выводу, по состоянию на конец марта в мире было обнаружено всего 6 процентов от настоящего числа инфицированных. Недостаточная и отложенная диагностика объясняет, почему в некоторых странах число жертв пандемии настолько высоко, а реальный масштаб пандемии занижен.

За эталон учеными была взята Германия, где, по их подсчетам, выявлено всего 15,6 процента заболевших, и Южная Корея, где, по мнению специалистов, в действительности инфицированы около 50 процентов населения. При этом в Италии и Испании, где коронавирус демонстрирует высокую смертность, найдены всего 3,5 и 1,7 процента от общего числа инфицированных соответственно. В США и Великобритании, где подверглись критике органы управления здравоохранением, было выявлено 1,6 и 1,2 процента от общего числа зараженных в стране соответственно.

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Основываясь на своем методе, эксперты назвали истинное, по их мнению, количество инфицированных. Так, в США должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании - более пяти миллионов, в Италии - около трех миллионов, в Великобритании - около двух миллионов. Профессор экономики Себастьян Воллмер отметил, что главам стран нужно крайне аккуратно интерпретировать цифры случаев заражения и улучшить диагностику.

Напомним, что высокую смертность от COVID-19 в Италии связывают с особенностями генофонда. У жителей Азии отсутствует ген, который имеют южноевропейские народы, что может быть причиной разницы в количестве жертв среди итальянцев и азиатов.

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