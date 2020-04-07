У крымчан продолжают отнимать море и берег

© Фото Facebook Сергея Епика

Коренная ялтинка Екатерина Петухова: «Да лучше б мы в нищете жили, чем в такой реальности. Уже ничего не осталось».

«Долго думала, писать этот пост или нет, что изменится от него? Да ничего. Но молчать и плакать в платочек — тоже неправильно. Очень вчера расстроилась, когда увидела, как наш любимый ялтинский санаторий «Днепр» обтянули колючей проволокой по периметру забора. Втихаря во время карантина, до этого анонсировав полное закрытие санатория для посещения местными. Вообще, конечно, ситуация абсурдная. Кому война, а кому мать родна: пока мы тут самоизолируемся изо всех сил, в Москве кладут новую плитку (а как же), в Севастополе вырубили 4 гектара можжевельника — под очередную гостиницу какого-то упыря или упырихи, вырубили можжевел и в Бахчисарайском районе под шумок карантина, а Южный берег Крыма продолжают обтягивать колючей проволокой — чтоб не шастали в парк и к морю те, кому не следует (читай — местные жители).

Санаторий «Днепр» расположен на территории имения Харакс, там красивейший огромный парк, целебный воздух, чистейшее море с большой картой пляжей, прекрасный ресторанчик, где я по традиции всегда летом отмечаю ДР. Место, где мы бываем с друзьями очень часто — любимое место. И на пляж (за 100 рублей по официальной таксе в кассу, хотя это вопреки постановлению прокуратуры), и котиков покормить, коих там очень много, и просто погулять по парку, посмотреть на чудо-закат с Капитанского мостика. И это у нас забирают вслед за тем, чего уже лишили.

Читайте: Археологи нашли «пещерный город» в Севастополе

«Кать, что же это? Да лучше б мы в нищете жили, чем в такой реальности. Уже ничего не осталось. Пляж Гуровские камни забрал «Артек», хотя у них и так огромнейшая карта пляжей. Пляжи в Кацивели закроют под игорную зону, мыс Сарыч закрыли, кругом эти госдачи. Мы где купаться будем? В луже? В такие моменты наступает отчаяние и понимание, что дальше только хуже. Но не хочется минусоваться, уходить в это вот все. Видимо, нужно ментально списать Крым со своих счетов и все», — написал мне с утра мой ялтинский друг, увидев мое сообщение про «Днепр».

Да, кругом на ЮБК госдачи и не только гос-, а вообще чьи-то дачи и пансионаты, огороженные от плебеев колючей проволокой. Санатории, куда еще могут зайти местные, — пересчитать по пальцам одной руки. У нас больше нет ни «Мисхора», ни «Ай-Петри», ни «Дюльбера». Теперь не будет и «Днепра». Мне больно, очень. И далеко не только мне. Ялтинцы просто в отчаянии, это правда. За что так с ними?

Да, строятся дороги, модульные детсады и прочая инфраструктура. Но если это залог для того, чтобы отнять у людей горы, пляжи, парки — тогда заберите свои дороги и остальное. И игорную зону свою поганую с ЮБК тоже заберите. Лучше без дорог, чем видеть море через забор с колючей проволокой. Я уже молчу, какими глазами на все это смотрят туристы. Где в мире огораживают санатории колючей проволокой? Где? Хотя, может, кто-то действительно считает, что это нормально, правильно, красиво? Может, это я, как и мои многие друзья, гиперболизирую ситуацию?».

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 26 марта 2020 : Захарченко, Чуркина и Лужкова. В Симферополе появились новые улицы. Симферопольский горсовет присвоил названия 29 новым улицам города.

Четверг, 26 марта 2020 : Крымский астроном рассказал, что происходит с открытой им кометой. Крымский астроном Геннадий Борисов усомнился в заявлении ученых о разрушении ядра межзвездной кометы, названной его именем.

Среда, 25 марта 2020 : Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу. На площадке, которую Балаклавское рудоуправление подготовило для передачи властям Севастополя, пожелавших строить там гостиницу и торгово-развлекательный центр, находится братская могила пограничников, погибших в боях за Севастополь, и небольшой памятник.

Вторник, 24 марта 2020 : В Керчи хотят построить терминал по перевалке нефтепродуктов. В Керчи планируют реализовать инвестиционный проект единого портового терминального комплекса по перевалке светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа.