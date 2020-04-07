Топ-менеджеры «Крымэнерго» задержаны сотрудниками ФСБ

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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7 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму. Они подозреваются в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в составе группы лиц.
По данным следствия, бывший первый замгендиректора «Крымэнерго», еще находясь при должности, вступил в преступный заговор с коллегой. Они планировали получать деньги за оказание услуг, которые входили в функционал предприятия.
Пятого апреля один из участников заговора был задержан во время получения 300 тысяч рублей. Деньги он получил от представителя предпринимателя за «способствование ускоренному получению технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго». На месте он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
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В ходе следствия была установлены причастность к преступной схеме и бывшего заместителя генерального директора «Крымэнерго».
В ближайшее время Следком планирует выдвинуть обвинение задержанным и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным.
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