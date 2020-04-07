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Следователи проверяют гостиницу в Кореизе из-за размещения постояльцев

Вторник
7 апреля 2020
07:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


Следственный комитет проверяет гостиницу в Кореизе после размещения ею постояльцев, несмотря на запрет из-за действующих ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Проводится процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, - сообщила Постнова. - Владелица гостиничного комплекса, расположенного в поселке Кореиз, продолжила размещение туристов. В настоящее время следователями следственного отдела по городу Ялте устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

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Следователи вместе с полицией и Роспотребнадзором устанавливают круг общения заселившихся граждан, ведется работа по пресечению подобных нарушений совместно с местной администрацией.

Указом главы Крыма всем средствам размещения в республике запрещено заселять отдыхающих до 1 июня. Кроме того, до 30 апреля действует режим самоизоляции для всех жителей.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/sledovateli-proveryajut-gostinitsu-v-koreize-izza-razmesheniya-postoyaltsev-129978/

 
 

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