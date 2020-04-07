Следователи проверяют гостиницу в Кореизе из-за размещения постояльцев

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Следственный комитет проверяет гостиницу в Кореизе после размещения ею постояльцев, несмотря на запрет из-за действующих ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Проводится процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, - сообщила Постнова. - Владелица гостиничного комплекса, расположенного в поселке Кореиз, продолжила размещение туристов. В настоящее время следователями следственного отдела по городу Ялте устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

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Следователи вместе с полицией и Роспотребнадзором устанавливают круг общения заселившихся граждан, ведется работа по пресечению подобных нарушений совместно с местной администрацией.

Указом главы Крыма всем средствам размещения в республике запрещено заселять отдыхающих до 1 июня. Кроме того, до 30 апреля действует режим самоизоляции для всех жителей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Крымчан продолжают массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции. За мигнувшие сутки правоохранители в Крыму привлекли к административной ответственности 73 граждан за нарушение режима самоизоляции без уважительных причин.

Вчера : Несамоизолировавшиеся ялтинцы цитируют полицейским Конституцию. Административные протоколы за сутки выписаны в отношении 37 ялтинцев за нарушение режима самоизоляции.

Воскресенье, 5 апреля 2020 : Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина. Крымские полицейские за прошедшие сутки привлекли к административной ответственности за нарушение карантина почти 90 человек.

Воскресенье, 5 апреля 2020 : Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд. Постояльцам отеля «Аквамарин» в Севастополе, превратившегося в потенциальный очаг заражения из-за визита гостьи из Великобритании, отключили отопление в номерах и требуют оплатить пребывание на карантине в столь шикарном месте.