Ребята «под кайфом» гоняли по самоизолировавшемуся Севастополю

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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Так и поступил 28-летний водитель ЗАЗ «Таврия», поведение которого насторожило сотрудников ГИБДД во время проверки.
«Водитель заметно нервничал при виде полицейских и явно не хотел общаться со стражами правопорядка. Автоинспекторы приняли решение проверить автолюбителя и его спутников», — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.
Первоначальное мнение правоохранителей подтвердилось — двоим молодым людям действительно было что скрывать. У одного из пассажиров в пачке из-под сигарет был спрятан подозрительный пакетик с кристаллическим веществом. Позже экспертиза показала — это психотропное средство «мефедрон».
23-летний житель Бахчисарайского района рассказал, что приобрел наркотик с помощью закладки. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, сейчас молодому человеку угрожает до трех лет тюрьмы.
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Оказалось, что водитель при встрече с полицией переживал не только из-за своего пассажира. 28-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.
«В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ <…> Санкция статьи влечет наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — заявили правоохранители.
Отметим, ранее в Севастополе отличился еще один автомобилист. Пьяный нарушитель режима самоизоляции за рулем автомобиля врезался в две припаркованные машины, после чего вступил в перепалку с прибывшими сотрудниками полиции, воюя с ними в том числе спущенными штанами.
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