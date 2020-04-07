Ребята «под кайфом» гоняли по самоизолировавшемуся Севастополю

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19 Обсерватор в Ялте готов к приему больных COVID-19 Полицейские за сутки не пропустили через Крымский мост 33 автомобиля В Крыму полиция выявила 58 нарушителей режима самоизоляции Магазинам в Крыму запретили продавать маски

© free-wallpapers.su

Пока большинство жителей Севастополя находится на самоизоляции, некоторые решают покататься по пустым дорогам навеселе.

Так и поступил 28-летний водитель ЗАЗ «Таврия», поведение которого насторожило сотрудников ГИБДД во время проверки.

«Водитель заметно нервничал при виде полицейских и явно не хотел общаться со стражами правопорядка. Автоинспекторы приняли решение проверить автолюбителя и его спутников», — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

Первоначальное мнение правоохранителей подтвердилось — двоим молодым людям действительно было что скрывать. У одного из пассажиров в пачке из-под сигарет был спрятан подозрительный пакетик с кристаллическим веществом. Позже экспертиза показала — это психотропное средство «мефедрон».

23-летний житель Бахчисарайского района рассказал, что приобрел наркотик с помощью закладки. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, сейчас молодому человеку угрожает до трех лет тюрьмы.

Читайте: Какой сегодня праздник 2 апреля

Оказалось, что водитель при встрече с полицией переживал не только из-за своего пассажира. 28-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

«В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ <…> Санкция статьи влечет наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — заявили правоохранители.

Отметим, ранее в Севастополе отличился еще один автомобилист. Пьяный нарушитель режима самоизоляции за рулем автомобиля врезался в две припаркованные машины, после чего вступил в перепалку с прибывшими сотрудниками полиции, воюя с ними в том числе спущенными штанами.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Какой сегодня праздник 7 апреля. Сегодня, 7 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера : Заготовка дров вышла в топ занятий симферопольцев на карантине. Заготовка дров владельцами частных домов в Симферополе вышла в топ их занятий на карантине. Жители крымской столицы создают каналы в мессенджерах, где отчитываются о проделанной работе.

Вчера : Какой сегодня праздник 6 апреля. Сегодня, 6 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Воскресенье, 5 апреля 2020 : В Крыму после того как скупили весь имбирь переключились на мед. На рынках Севастополя повысился спрос на мед. Местные жители стали активнее интересоваться им после того, как в городе резко подорожали лимоны и имбирь.