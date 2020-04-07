Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 13, ближайшей ночью от 2 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 70 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 2 до 5 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 58 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 57 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 63 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 63 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 63 процентов. Ветер восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 13, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 71 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 65 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 10 градусов тепла. По городам: в Артеке - 9, в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Малореченском - 9, в Севастополе - 9, в Симеизе - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 10, на мысе Айя - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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Вчера : МЧС предупреждает: на Крым надвигается ураганный ветер. До конца суток 6 апреля и в течение дня 7 апреля в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Вчера : Штормовой ветер сохранится в Крыму еще в течение суток. Штормовой северо-восточный ветер, наблюдаемый сегодня в Крыму, ожидается на полуострове и 7 апреля.

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 12, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 68 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Воскресенье, 5 апреля 2020 : На Крым надвигается шторм. Во второй половине дня пятого апреля и в течение следующего дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, который может привести к происшествиям на море и чрезвычайным ситуациям.