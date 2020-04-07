Полицейские за сутки не пропустили через Крымский мост 33 автомобиля

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Крымские полицейские не пропустили через пункт контроля на Крымском мосту 33 автомобиля, из них 15 на въезд и 18 – на выезд.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«За сутки Керченский мост пересекло на прибытие 1317 транспортных средств, из них 15 транспортных средств мы не пустили. Убыло 1334 транспортных средства, 18 (транспортных средств) мы на убытие также завернули. Потому что причины выезда не было. Для того чтобы коллегам нашим с другой стороны моста не было лишней работы», – сказал Смаглин.

Сегодня стало известно о новом случае заражения в Крыму, а общее число зараженных в республике достигло 22 человек. Пять из них уже выписаны из больниц.

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До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, однако власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено. Кроме того, в республике будет продлен отопительный сезон.

Из-за введенных в стране ограничений авиакомпании отменили в международном аэропорту Симферополь 85% рейсов. Также перенесен запуск поездов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория, запланированный на 11 апреля.

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Сегодня : В Крыму отменили запуск новых электричек из-за коронавируса. В Крыму из-за пандемии коронавируса отменили запуск новых электричек по маршрутам Керчь-Симферополь и Севастополь-Евпатория. Кроме того, отложено продление маршрута Керчь-Анапа до Феодосии.

Вчера : В Крыму возобновилось троллейбусное сообщение Симферополь - Ялта. Троллейбусное сообщение между Симферополем, Алуштой и Ялтой восстановлено с понедельника.

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