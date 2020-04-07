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От приезжающих в Севастополь россиян требуют самоизоляции

Вторник
7 апреля 2020
13:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


Жителей российских регионов, а также севастопольцев, которые возвращаются из России, надо обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию под медицинским наблюдением.

С просьбой принять такое постановление врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к главному санитарному врачу по республике Крым и Севастополю Наталье Пеньковской.

На аппаратном совещании Развожаев подчеркнул, что основной риск для города представляет «привозная» коронавирусная инфекция.

«Несмотря на все режимы самоизоляции, введенные в регионах, все равно на блокпостах наблюдаем поток людей, которые едут в Севастополь – либо приезжают, потому что у них здесь есть собственность, либо еще какие-то интересы, дела. Этот поток достаточно существенный, и очевидно, что сейчас главный риск распространения инфекции в Севастополе – это привозная инфекция», - сообщил он.

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Ранее, напомнил Михаил Развожаев, такая методика самоизоляции была опробована на прибывающих из-за границы, поэтому с гостями из российских регионов «точно справимся».

«Таким образом, мы сможем точно локализовать все риски и более короткое время держать жесткий режим, который сейчас действует в Севастополе», - считает он.

Как уточнялось, через установленные на подъездах к Севастополю блокпосты за пять дней в город прибыло 2915 граждан из разных регионов России, «после профилактической работы» водители 103 автомобилей добровольно развернулись и уехали обратно.

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