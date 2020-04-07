Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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В связи с этим в региональном гидрометцентре объявили штормовое предупреждение.
«Ночью и утром 8, 9 и 10 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…- 6», - говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве предупредили, что при такой температуре существует вероятность аварий на объектах ЖКХ и энергетики. Кроме этого, есть риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а также цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля
Накануне в главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили, что с 6 по 7 апреля на полуострове ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.
Ранее директор НИИ сельского хозяйства РК Владимир Паштецкий сообщил, что этом году в Крыму не стоит ждать большого урожая сельскохозяйственных и других культур из-за весенних заморозков.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 13, ближайшей ночью от 2 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Вчера: МЧС предупреждает: на Крым надвигается ураганный ветер. До конца суток 6 апреля и в течение дня 7 апреля в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Вчера: Штормовой ветер сохранится в Крыму еще в течение суток. Штормовой северо-восточный ветер, наблюдаемый сегодня в Крыму, ожидается на полуострове и 7 апреля.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 12, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 68 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.
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