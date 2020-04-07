Обсерватор в Ялте готов к приему больных COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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2020
Апрель 2020
7 апреля 2020
«Сегодня запускаем ялтинский обсерватор, сегодня он готов к запуску», – сказал министр.Чемоданов также добавил, что завершается подготовка к открытию второй части обсерватора в Евпатории.
По данным Минздрава, на сегодняшний день под динамическим наблюдением в Крыму находится 2817 человек. В стационарах размещен 61 человек. Лечение заболевших COVID-19 крымчан проходит стабильно, ухудшения их состояния не наблюдается, отметил Чемоданов.
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Министр также отметил, что с сегодняшнего дня в клинико-диагностической лаборатории в Республиканской детской клинической больнице начинается тестирование медицинских работников, непосредственно контактировавших с зараженными коронавирусом.
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Сегодня: Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19. Эксперты из Германии заявляют о занижении правительствами реальных цифр заболеваемости коронавирусом, поэтому разработали свой метод подсчета.
Сегодня: Магазинам в Крыму запретили продавать маски. Супермаркетам и другим магазинам запрещено торговать медицинскими масками, перчатками и другими индивидуальными средствами защиты. Приобрести их можно в Крыму будет только в аптеках ГУП РК «Крым-Фармация».
Сегодня: В Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. В Севастополе на утро 7 апреля не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Последний раз опасный вирус подтвердился в городе 27 марта.
Сегодня: В Крыму объявили о новом случае заражения коронавирусом. В Крыму зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции.
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