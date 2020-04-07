Обсерватор в Ялте готов к приему больных COVID-19

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Ялтинский обсерватор подготовлен для приема больных с подозрением на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Сегодня запускаем ялтинский обсерватор, сегодня он готов к запуску», – сказал министр.Чемоданов также добавил, что завершается подготовка к открытию второй части обсерватора в Евпатории.

По данным Минздрава, на сегодняшний день под динамическим наблюдением в Крыму находится 2817 человек. В стационарах размещен 61 человек. Лечение заболевших COVID-19 крымчан проходит стабильно, ухудшения их состояния не наблюдается, отметил Чемоданов.

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Министр также отметил, что с сегодняшнего дня в клинико-диагностической лаборатории в Республиканской детской клинической больнице начинается тестирование медицинских работников, непосредственно контактировавших с зараженными коронавирусом.

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