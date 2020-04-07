Новый медцентр в Симферополе досрочно подготовили к приему пациентов

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Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко готов с 13 апреля в экстренных случаях выборочно принимать больных.

Общая готовность объекта составляет 99%, сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции в Симферополе вице-премьер республики Евгений Кабанов.

«Сейчас идет работа по приемке всех ресурсов: свет, вода, газ. На сегодняшний день проект находится в финальной стадии экспертизы, мы планируем завтра получить заключение федеральной Главгосэкспертизы о приведении проекта в соответствие. Поэтому 13 апреля, возможно, еще де-юре больница не запустится, потому что там есть еще вопросы с поставкой иностранного оборудования. Но фактически, в случае острой эпидемиологической ситуации, больница после 13 числа сможет принимать больных пациентов, выборочно на каких-то этажах, где сейчас ведется установка аппаратов искусственного дыхания», – сказал Кабанов.

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Вице-премьер уточнил, что в новом медицинском центре ведется установка 80 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Про фактический запуск больницы я пока не готов сказать, это вопросы больше надо адресовать к министерству здравоохранения. Мы планируем в апреле полностью закончить все строительно-монтажные работы, генподрядчик обязуется привести все монтируемое, немонтируемое оборудование, и после этого будет процесс лицензирования, который будет лежать на плечах республиканского минздрава. В своей части могу сказать, что больница готова на 99%», – добавил Кабанов.

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