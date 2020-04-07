Нотариальные конторы и агентства ритуальных услуг возобновят работу в Крыму

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Власти Крыма разрешили работу нотариальным конторам и организациям, оказывающим ритуальные услуги.

Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

«В режиме обычного времени возобновляют работы нотариусы Республики Крым. При этом график дежурств и перечень нотариусов будет определен Нотариальной палатой Республики Крым и в ближайшее время опубликован на официальном сайте, – уточнил Гоцанюк. – А также организации, оказывающие ритуальные услуги».

Глава Совмина Крыма добавил, что дано разрешение на работу пунктам выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки товаров. Также могут возобновить работу организации, обеспечивающие ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.

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«Продолжат работу медицинские организации, которые проводят медицинские осмотры работников, деятельность которых связана с производством и организацией продуктов питания, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, а также водителей транспортных средств», – подчеркнул Гоцанюк.

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