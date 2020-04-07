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Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы»

Вторник
7 апреля 2020
09:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


Викарные архиереи Нестор епископ Ялтинский и Каллиник епископ Бахчисарайский в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами свт.

Луки архиепископа Крымского, свт. Гурия Таврического, свт. Николая Чудотворца и чудотворной иконой Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (Крымская)».

Об этом сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

— Во время Крестного хода было совершено молитвенное пение Акафистов Пресвятой Богородицы, а также святым угодникам Божиим (частицы мощей которых были в ковчегах в руках у духовенства), — отметили в пресс-службе.

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Целью Крестного хода было благословить всех жителей Крыма на здравие, спокойствие и усиленную молитву о избавлении от губительного поветрия и смертельной заразы.

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