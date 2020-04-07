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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На пожаре в Симферополе погибли два человека

Вторник
7 апреля 2020
10:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


Два человека погибли на пожаре, который произошел сегодня ночью в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«Площадь пожара 5 кв. метров. На пожаре обнаружено два погибших. Причины смерти установят эксперты», – сообщили в МЧС.

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В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 2.37. Спасатели ликвидировали пожар в 3.10.

По данным источника, пожар произошел в нежилом доме. Огонь уничтожил крышу здания.

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