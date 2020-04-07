На пожаре в Симферополе погибли два человека

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Апрель 2020
7 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.
«Площадь пожара 5 кв. метров. На пожаре обнаружено два погибших. Причины смерти установят эксперты», – сообщили в МЧС.
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В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 2.37. Спасатели ликвидировали пожар в 3.10.
По данным источника, пожар произошел в нежилом доме. Огонь уничтожил крышу здания.
Новости Крыма сообщали ранее:
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Вчера: В Крыму водитель врезался в забор кладбища при попытке сбежать от полицейских. Полицейские задержали в селе Горностаевка Ленинского района Крыма водителя, который, пытаясь скрыться от преследовавших его правоохранителей, допустил несколько столкновений с препятствиями.
Вчера: Спасатели более четырех часов тушат лесной пожар под Феодосией. Утром 6 апреля в Феодосийском лесоохотничьем хозяйстве произошел пожар.
Вчера: В Симферополе горел оптовый рынок «Привоз». Спасатели ликвидировали пожар, который произошел сегодня на симферопольском оптово-розничном рынке «Привоз».
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