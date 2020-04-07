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Магазинам в Крыму запретили продавать маски

Вторник
7 апреля 2020
16:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
7 апреля 2020


Магазинам в Крыму запретили продавать маски

© Новости Крыма

Супермаркетам и другим магазинам запрещено торговать медицинскими масками, перчатками и другими индивидуальными средствами защиты. Приобрести их можно в Крыму будет только в аптеках ГУП РК «Крым-Фармация».

Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по республике Василий Климов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

«Постановлением правительства принято решение о государственном операторе – корпорация «Росхимзащита», – который будет заниматься приобретением и распределением средств защиты: маски, перчатки, защитные костюмы. На территории регионов должны быть определены региональные операторы, в Крыму это будет «Крым-Фармация», – сказал Климов.

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Он добавил, что средства индивидуальной защиты в течение трех месяцев не будут продаваться в торговых сетях.

Глава ведомства также заверил, что предельная наценка на продаваемые в государственных аптеках маски, перчатки и другие средства не будет превышать 10%.

«Наша сеть аптек «Крым-Фармации» достаточно широко представлена, поэтому проблем у населения не будет», – выразил убеждение Климов.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/7/magazinam-v-krymu-zapretili-prodavat-maski-129993/

 
 

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