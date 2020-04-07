Магазинам в Крыму запретили продавать маски

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по республике Василий Климов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.
«Постановлением правительства принято решение о государственном операторе – корпорация «Росхимзащита», – который будет заниматься приобретением и распределением средств защиты: маски, перчатки, защитные костюмы. На территории регионов должны быть определены региональные операторы, в Крыму это будет «Крым-Фармация», – сказал Климов.
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Он добавил, что средства индивидуальной защиты в течение трех месяцев не будут продаваться в торговых сетях.
Глава ведомства также заверил, что предельная наценка на продаваемые в государственных аптеках маски, перчатки и другие средства не будет превышать 10%.
«Наша сеть аптек «Крым-Фармации» достаточно широко представлена, поэтому проблем у населения не будет», – выразил убеждение Климов.
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